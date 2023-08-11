Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23 yang Pakai Pemain Local Pride di Piala AFF U-23 2023

HANOI - Media Vietnam, Soha.vn, meremehkan Timnas Indonesia U-23 yang disebut tidak akan menjuarai Piala AFF U-23 2023. Sebab, skuad Garuda Muda mengandalkan 23 pemain yang merumput di Liga 1 2023-2024 alias Local Pride.

Piala AFF U-23 2023 akan dihelat pada 17-26 Agustus di Thailand. Indonesia tergabung di Grup B bersama dengan Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Timor Leste U-23.

Timnas Indonesia kembali berpartisipasi di ajang Piala AFF U-23 setelah absen pada edisi 2022 akibat pandemi Covid-19. Lalu, pada edisi 2019, Tim Merah Putih tampil sebagai juara.

Walau pernah menjadi juara, Indonesia justru tidak dianggap Soha sebagai salah satu kandidat kuat di edisi kali ini. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong mengandalkan murni pemain lokal.

"Dengan alasan objektif dan subjektif, Timnas Indonesia U-23 mungkin tidak perlu memikirkan target juara," ulas Soha, dikutip pada Jumat (11/8/2023).

"Dengan kekuatan saat ini, Timnas Indonesia U-23 dinilai sulit bersaing memperebutkan gelar juara dengan Vietnam U-23," imbuh artikel tersebut.