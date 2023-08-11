PSAD Sikat PSAU 4-2, TNI AD Juara Umum Piala Panglima TNI 2023

JAKARTA - PSAD memastikan diri sebagai juara Piala Panglima TNI 2023. Di laga pamungkas, mereka mengalahkan PSAU (Tim Sepakbola TNI AU) dengan skor 4-2 di Lapangan Perkasa Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023).

Sejak menit awal, pertandingan berjalan sangat ketat karena kedua tim sama-sama menampilkan permainan ofensif, tidak heran enam gol tercipta dalam pertandingan ini. Kedua tim juga menciptakan banyak peluang di depan gawang lawan, yang membuat pertandingan semakin seru.

Gol-gol PSAD digelontorkan oleh Serka Erwin Ramdhani ('15), Sertu Wawan Febrianto ('26), Sertu Guntur Triaji ('46) dan Praka Frets Butuan ('82). Sementara itu, dua gol PSAU disarangkan Serka Sansan Fauzi.

Bagi Serka Erwin Ramdhani, kemenangan ini sangat berkesan baginya secara pribadi. Sebab, sebagai seorang pemain profesional, dia harus absen meninggalkan klub demi memenuhi panggilan kesatuan.

"Pengorbanan kita ini dibayar tuntas dengan berhasil juara, mudah-mudahan hasil terbaik ini bisa kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya," ujar Erwin, Jumat (11/8/2023).

Sementara itu, Danpom Kostrad selaku Manajer Tim PSAD Kolonel Cpm Tugino, S.Sos, S.H., M.M. menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar TNI AD, khususnya Kostrad, yang telah memberikan dukungan penuh kepada PSAD. Dukungan penuh itu berbuah medali emas sepakbola di Piala Panglima TNI 2023.