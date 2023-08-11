Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Kejar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Wajib Bawa Inter Miami Hajar Charlotte FC di Piala Liga 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |13:51 WIB
Demi Kejar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Wajib Bawa Inter Miami Hajar Charlotte FC di Piala Liga 2023
Lionel Messi bermain untuk Inter Miami (Foto: Reuters)
A
A
A

MEGABINTANG asal Argentina, Lionel Messi, wajib bawa Inter Miami hajar Charlotte FC di Piala Liga 2023. Hal itu perlu dilakukan La Pulga -julukan Lionel Messi- demi mengejar sang rivalnya yakni Cristiano Ronaldo dalam persaingan merebut gelar juara perdana bersama klub barunya masing-masing.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- yang lebih dulu gabung Al Nassr pada Januari 2023 lalu memang belum meraih gelar juara bersama klub raksasa Liga Arab Saudi itu. Kini, pemilik lima gelar Ballon d'Or itu berpeluang untuk merengkuh trofi pertamanya bersama Al Nassr.

Cristiano Ronaldo baru saja berhasil menjadi pahlawan kemenangan Al Nassr lewat gol tunggalnya saat mengalahkan Al Shorta 1-0 di semifinal Liga Champions Arab 2023. Berkat golnya, CR7 pun sukses membawa klub berjuluk Faris Najd itu lolos ke final Liga Champions Arab 2023.

Dengan begitu, sang megabintang asal Portugal itu berpotensi mengangkat trofi lebih dulu daripada Lionel Messi di klubnya masing-masing. Dengan syarat, Cristiano Ronaldo dkk harus mampu mengalahkan Al Hilal di final Liga Champions Arab 2023 yang akan digelar di Stadion King Fahd Sport City, Sabtu (12/82023) malam WIB.

Sebab itu, Lionel Messi wajib bawa Inter Miami mengalahkan Charlotte FC di Piala Liga 2023. Hal itu harus dilakukan La Pulga demi mengejar sang rivalnya yakni Cristiano Ronaldo dalam persaingan merebut gelar juara perdana bersama klub barunya masing-masing.

Lionel Messi sendiri akan kembali melanjutkan kiprahnya bersama Inter Miami saat menghadapi Charlotte FC di perempatfinal Piala Liga 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut akan digelar di Stadion DRV PNK, Florida, Sabtu (12/8/2023) pagi WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/51/3037557/respons-lionel-messi-usai-dapat-penghargaan-dari-inter-miami-aoLo765bvX.jpg
Respons Lionel Messi Usai Dapat Penghargaan dari Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/51/3035087/3-jenis-trofi-yang-diraih-lionel-messi-bareng-timnas-argentina-nomor-1-piala-dunia-2022-FKaqVinZSi.jpg
3 Jenis Trofi yang Diraih Lionel Messi Bareng Timnas Argentina, Nomor 1 Piala Dunia 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/51/3028315/segini-nilai-kontrak-fantastis-seumur-hidup-lionel-messi-dengan-brand-terkenal-adidas-Vo1gjkzngS.jpg
Segini Nilai Kontrak Fantastis Seumur Hidup Lionel Messi dengan Brand Terkenal Adidas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/51/3027267/kisah-kekecewaan-terbesar-brand-nike-yang-putuskan-kontrak-dengan-lionel-messi-karena-ditikung-adidas-4cxUtQkNP9.jpg
Kisah Kekecewaan Terbesar Brand Nike yang Putuskan Kontrak dengan Lionel Messi karena Ditikung Adidas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647973/campus-league-futsal-regional-jakarta-2025-resmi-bergulir-17-perguruan-tinggi-berebut-predikat-terbaik-tzv.webp
Campus League Futsal Regional Jakarta 2025 Resmi Bergulir, 17 Perguruan Tinggi Berebut Predikat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/09/23/wayne_rooney.jpg
Wayne Rooney Sarankan Arne Slot Buang Mohamed Salah! Guncangan Besar Ruang Ganti Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement