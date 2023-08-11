Demi Kejar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Wajib Bawa Inter Miami Hajar Charlotte FC di Piala Liga 2023

MEGABINTANG asal Argentina, Lionel Messi, wajib bawa Inter Miami hajar Charlotte FC di Piala Liga 2023. Hal itu perlu dilakukan La Pulga -julukan Lionel Messi- demi mengejar sang rivalnya yakni Cristiano Ronaldo dalam persaingan merebut gelar juara perdana bersama klub barunya masing-masing.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- yang lebih dulu gabung Al Nassr pada Januari 2023 lalu memang belum meraih gelar juara bersama klub raksasa Liga Arab Saudi itu. Kini, pemilik lima gelar Ballon d'Or itu berpeluang untuk merengkuh trofi pertamanya bersama Al Nassr.

Cristiano Ronaldo baru saja berhasil menjadi pahlawan kemenangan Al Nassr lewat gol tunggalnya saat mengalahkan Al Shorta 1-0 di semifinal Liga Champions Arab 2023. Berkat golnya, CR7 pun sukses membawa klub berjuluk Faris Najd itu lolos ke final Liga Champions Arab 2023.

Dengan begitu, sang megabintang asal Portugal itu berpotensi mengangkat trofi lebih dulu daripada Lionel Messi di klubnya masing-masing. Dengan syarat, Cristiano Ronaldo dkk harus mampu mengalahkan Al Hilal di final Liga Champions Arab 2023 yang akan digelar di Stadion King Fahd Sport City, Sabtu (12/82023) malam WIB.

Sebab itu, Lionel Messi wajib bawa Inter Miami mengalahkan Charlotte FC di Piala Liga 2023. Hal itu harus dilakukan La Pulga demi mengejar sang rivalnya yakni Cristiano Ronaldo dalam persaingan merebut gelar juara perdana bersama klub barunya masing-masing.

Lionel Messi sendiri akan kembali melanjutkan kiprahnya bersama Inter Miami saat menghadapi Charlotte FC di perempatfinal Piala Liga 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut akan digelar di Stadion DRV PNK, Florida, Sabtu (12/8/2023) pagi WIB.