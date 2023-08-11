Liga Arab Saudi 2023-2024 Segera Bergulir, Saksikan Secara Live di Vision+

Saksikan Liga Arab Saudi 2023-2024 yang mulai bergulir hari ini secara live di Vision+. (Foto: Vision+)

ROSHN Saudi League atau Liga Arab Saudi 2023-2024 segera bergulir. Pada musim ke-48, ajang bergengsi Liga Arab Saudi 2023-2024 yang akan turut dilakoni sederet pesepakbola bintang dunia, termasuk Cristiano Ronaldo itu bisa disaksikan secara live di Vision+.

Ya, Roshn Saudi League merupakan liga profesional dari Asosiasi Sepakbola Arab Saudi. Ajang ini telah dilaksanakan sejak 1976.

Liga Arab Saudi musim 2023-2024 akan diselenggarakan mulai hari ini, Jumat (11/7/2023) hingga 27 Mei 2024. Pada musim ini, jumlah klub yang bertanding akan bertambah menjadi 18 klub, sesuai dengan yang diumumkan oleh Federasi Sepakbola Arab Saudi pada 14 April 2022.

Adapun 18 tim yang akan bertanding dalam Liga Arab Saudi 2023-2024 sebagai berikut:

1. Abha

2. Al-Ahli

3. Al-Ettifaq

4. Al-Fateh

5. Al-Fahya

6. Al-Hazem

7. Al-Hilal

8. Al-Ittihad

9. Al-Khaleej

10. Al-Nassr

11. Al-Okhdood

12. Al-Raed

13. Al-Riyadh

14. Al-Shahab

15. Al-Taawoun

16. Al-Tai

17. Al-Wehda

18. Damac