Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Arab Saudi 2023-2024 Segera Bergulir, Saksikan Secara Live di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |13:49 WIB
Liga Arab Saudi 2023-2024 Segera Bergulir, Saksikan Secara Live di Vision+
Saksikan Liga Arab Saudi 2023-2024 yang mulai bergulir hari ini secara live di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

ROSHN Saudi League atau Liga Arab Saudi 2023-2024 segera bergulir. Pada musim ke-48, ajang bergengsi Liga Arab Saudi 2023-2024 yang akan turut dilakoni sederet pesepakbola bintang dunia, termasuk Cristiano Ronaldo itu bisa disaksikan secara live di Vision+.

Ya, Roshn Saudi League merupakan liga profesional dari Asosiasi Sepakbola Arab Saudi. Ajang ini telah dilaksanakan sejak 1976.

Al Nassr

Liga Arab Saudi musim 2023-2024 akan diselenggarakan mulai hari ini, Jumat (11/7/2023) hingga 27 Mei 2024. Pada musim ini, jumlah klub yang bertanding akan bertambah menjadi 18 klub, sesuai dengan yang diumumkan oleh Federasi Sepakbola Arab Saudi pada 14 April 2022.

Adapun 18 tim yang akan bertanding dalam Liga Arab Saudi 2023-2024 sebagai berikut:

1. Abha

2. Al-Ahli

3. Al-Ettifaq

4. Al-Fateh

5. Al-Fahya

6. Al-Hazem

7. Al-Hilal

8. Al-Ittihad

9. Al-Khaleej

10. Al-Nassr

11. Al-Okhdood

12. Al-Raed

13. Al-Riyadh

14. Al-Shahab

15. Al-Taawoun

16. Al-Tai

17. Al-Wehda

18. Damac

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647855/hasil-liga-inggris-manchester-united-dihajar-10-pemain-everton-zde.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Dihajar 10 Pemain Everton di Old Trafford
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/04/15/pelatih_rangers_fc_giovanni_van_bronckhorst.jpg
Berapa Gaji Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia? PSSI Wajib Siapkan Dana Raksasa!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement