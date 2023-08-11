Jelang Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Dapat Bocoran Kelemahan Vietnam U-23

HANOI - Timnas Indonesia U-23 dapat bocoran soal kelemahan salah satu rival yakni Timnas Vietnam U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. Tidak tanggung-tanggung, bocoran itu didapat dari sang pelatih Hoang Anh Tuan.

Berbeda dengan Indonesia, Vietnam memilih memanfaatkan Piala AFF U-23 2023 untuk mematangkan pemain muda. The Golden Stars akan menggunakan skuad U-20 pada ajang yang berlangsung 17-26 Agustus mendatang di Thailand.

Kebijakan itu diambil dengan pertimbangan mematangkan pemain muda, juga untuk menghindari konflik kepentingan dengan klub. Sebab, Liga Vietnam 2023 baru akan selesai pada akhir Agustus ini.

Itu artinya, sebagian besar pemain U-23 yang merupakan andalan di klub, hampir pasti akan terkuras tenaganya. Bahkan, Hoang sudah mengakui sendiri sejumlah anak asuhnya kelelahan akibat menjalani jadwal padat di level klub usai laga uji coba.

"Kami menguji skuad dan menemukan banyak masalah. Dulu kami kurang konsentrasi, sekarang saya akan mengecek kondisi semua pemain baru akan mengambil langkah selanjutnya," tutur Hoang, dikutip dari Soha.vn, Jumat (11/8/2023).

"Saya sedikit khawatir karena ini akhir musim. Kondisi fisik para pemain bisa saja turun. Staf pelatih harus memeriksa dan mengevaluasi para pemain secara menyeluruh," imbuh pria asal Vietnam itu.

(Wikanto Arungbudoyo)