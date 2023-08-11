Indonesia Ribut hingga Saling Tuduh, Timnas Vietnam Gunakan Pemain U-20 di Piala AFF U-23 2023

JAKARTA - Saat Timnas Indonesia U-23 berebut pemain dengan klub, Timnas Vietnam U-23 membuat kebijakan untuk meminimalisir konflik jelang Piala AFF U-23 2023. Pasalnya, mereka memilih memakai pemain U-20 pada turnamen tersebut.

Keributan antara klub dengan tim nasional kembali terjadi di Indonesia. Persija Jakarta dan PSM Makassar enggan melepas Rizky Ridho dan Dzaky Asraf untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23.

“Yang membuat kami prihatin, saya sangat kecewa dengan tidak hadirnya dua pemain dengan alasan berbagai macam. Pertama Persija Jakarta yang kedua PSM Makassar,” kata Ketua BTN, Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis 10 Agustus 2023.

“Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional, hanya dipanggil untuk memperkuat timnas itu saja sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas," sambungnya.