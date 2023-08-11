Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia Ribut hingga Saling Tuduh, Timnas Vietnam Gunakan Pemain U-20 di Piala AFF U-23 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |13:00 WIB
Indonesia Ribut hingga Saling Tuduh, Timnas Vietnam Gunakan Pemain U-20 di Piala AFF U-23 2023
Timnas Vietnam U-23 menurunkan pemain-pemain U-20 untuk Piala AFF U-23 2023 (Foto: VFF)
A
A
A

JAKARTA - Saat Timnas Indonesia U-23 berebut pemain dengan klub, Timnas Vietnam U-23 membuat kebijakan untuk meminimalisir konflik jelang Piala AFF U-23 2023. Pasalnya, mereka memilih memakai pemain U-20 pada turnamen tersebut.

Keributan antara klub dengan tim nasional kembali terjadi di Indonesia. Persija Jakarta dan PSM Makassar enggan melepas Rizky Ridho dan Dzaky Asraf untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23.

Latihan Timnas Indonesia U-23

“Yang membuat kami prihatin, saya sangat kecewa dengan tidak hadirnya dua pemain dengan alasan berbagai macam. Pertama Persija Jakarta yang kedua PSM Makassar,” kata Ketua BTN, Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis 10 Agustus 2023.

“Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional, hanya dipanggil untuk memperkuat timnas itu saja sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647973/campus-league-futsal-regional-jakarta-2025-resmi-bergulir-17-perguruan-tinggi-berebut-predikat-terbaik-tzv.webp
Campus League Futsal Regional Jakarta 2025 Resmi Bergulir, 17 Perguruan Tinggi Berebut Predikat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Murka usai MU Dipermalukan 10 Pemain Everton di Old Trafford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement