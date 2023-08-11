Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Belum Dilepas Klub, Sumardji: 4 Pemain Sudah Tahu Kapan Bergabung

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:40 WIB
Terkait Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Belum Dilepas Klub, Sumardji: 4 Pemain Sudah Tahu Kapan Bergabung
Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, telah mengantongi kapan empat pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang sampai saat ini belum bergabung. Menurut Sumardji, keempat pemain itu baru akan bergabung usai mereka tampil membela klub masing-masing di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024.

Seperti yang diketahui, pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 yang mulai digelar pada Kamis 10 Agustus 2023 sejatinya belum lengkap. Ada beberpa klub yang masih menahan pemain mereka untuk ikut mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF U-23 2023.

Total ada enam pemain yang dipanggil sang pelatih, Shin Tae-yong ke skuad Garuda Muda tapi sampai saat ini beluk kelihatan batang hidungnya. Empat diantaranya adalah Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Kadek Arel (Bali United), Adi Satryo (PSIS Semarang), dan Beckham Putra (Persib Bandung).

Menurut laporan dari Sumardji, keempat nama di atas sedang dibutuhkan klub masing-masing untuk melakoni pertandingan di Liga 1 2023-2024. Pihak Timnas Indonesia U-23 pun tak mempermasalahkan hal tersebut.

Kombes Pol Sumardji

Sebab klub sudah memberi kepastian kapan akan melepas pemainnya. Sumardji kemudian membeberkan tanggal kedatangan empat pemain tersebut ke skuad Garuda Muda.

“Sementara yang belum hadir dikarenakan ada beberapa pertandingan yang harus diikuti di Liga 1, yang pertama Beckham dari Persib. Sesuai konfirmasi surat ke kami, tanggal 13 (Agustus 2023) baru akan bergabung,” kata Sumardji kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (10/8/2023).

Halaman:
1 2
      
