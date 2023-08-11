Gara-Gara Lionel Messi, Inter Miami Langsung Dapat Satu Kontrak Langka yang Jarang Didapat Klub MLS

GARA-gara Lionel Messi, Inter Miami langsung dapat satu kontrak langka yang jarang didapat klub MLS lainnya. Sejak kedatangan La Pulga -julukan Lionel Messi ke Florida, Inter Miami mendapatkan keuntungan besar lewat aktivitas komersialnya.

Lionel Messi sendiri baru bergabung dengan Inter Miami di bursa transfer musim panas 2023 atau tepatnya pada 15 Juli 2023. Megabintang 36 tahun itu hijrah ke The Herons – julukan Inter Miami – setelah kontraknya habis dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada 30 Juni 2023.

Di Inter Miami, Lionel Messi mendapatkan kontrak yang berlaku hingga Desember 2025 mendatang. Meski baru bergabung, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu tampil menggila dan langsung menjadi andalan klub yang dimiliki David Beckham itu.

Tercatat, Lionel Messi sukses mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 4 laga untuk Inter Miami di Leagues Cup alias Piala Liga 2023. Bukan hanya itu, eks megabintang Barcelona itu berhasil mengantar Inter Miami lolos ke perempatfinal Piala Liga 2023.

Kepastian itu didapat Inter Miami usai menang dramatis atas FC Dallas lewat babak adu penalti 4-4 (5-3) di Toyota Stadium, Dallas, Amerika Serikat pada Senin (7/8/2023). Di laga itu, Lionel Messi menjadi pahlawan dengan mencetak dwigol dan memaksa hasil imbang 4-4 sebelum menang adu penalti.

Lionel Messi sendiri berpotensi mengakhiri puasa gelar Inter Miami setelah berhasil menembus perempatfinal Piala Liga 2023. Sebelum kedatangan Lionel Messi, Inter Miami sempat gagal meraih kemenangan dalam enam laga beruntun.

Pengaruh Lionel Messi bukan hanya berdampak positif pada hasil pertandingan Inter Miami saja. Lebih dari itu, Inter Miami langsung mendapat satu kontrak langka setelah kedatangan sang megabintang asal Argentina tersebut.

Menurut laporan dari Mirror, Inter Miami telah mendapat kontrak dari perusahaan pakaian asal Jepang, BAPE. Selain dengan bentuk jersey, kontrak ini memungkinkan suporter untuk memperoleh merchandise klub MLS itu.