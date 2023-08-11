Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Lionel Messi, Inter Miami Langsung Dapat Satu Kontrak Langka yang Jarang Didapat Klub MLS

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:06 WIB
Gara-Gara Lionel Messi, Inter Miami Langsung Dapat Satu Kontrak Langka yang Jarang Didapat Klub MLS
Pemain Inter Miami, Lionel Messi. (Foto: Instagram/intermiamicf)
A
A
A

GARA-gara Lionel Messi, Inter Miami langsung dapat satu kontrak langka yang jarang didapat klub MLS lainnya. Sejak kedatangan La Pulga -julukan Lionel Messi ke Florida, Inter Miami mendapatkan keuntungan besar lewat aktivitas komersialnya.

Lionel Messi sendiri baru bergabung dengan Inter Miami di bursa transfer musim panas 2023 atau tepatnya pada 15 Juli 2023. Megabintang 36 tahun itu hijrah ke The Herons – julukan Inter Miami – setelah kontraknya habis dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada 30 Juni 2023.

Di Inter Miami, Lionel Messi mendapatkan kontrak yang berlaku hingga Desember 2025 mendatang. Meski baru bergabung, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu tampil menggila dan langsung menjadi andalan klub yang dimiliki David Beckham itu.

Tercatat, Lionel Messi sukses mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 4 laga untuk Inter Miami di Leagues Cup alias Piala Liga 2023. Bukan hanya itu, eks megabintang Barcelona itu berhasil mengantar Inter Miami lolos ke perempatfinal Piala Liga 2023.

Kepastian itu didapat Inter Miami usai menang dramatis atas FC Dallas lewat babak adu penalti 4-4 (5-3) di Toyota Stadium, Dallas, Amerika Serikat pada Senin (7/8/2023). Di laga itu, Lionel Messi menjadi pahlawan dengan mencetak dwigol dan memaksa hasil imbang 4-4 sebelum menang adu penalti.

Lionel Messi

Lionel Messi sendiri berpotensi mengakhiri puasa gelar Inter Miami setelah berhasil menembus perempatfinal Piala Liga 2023. Sebelum kedatangan Lionel Messi, Inter Miami sempat gagal meraih kemenangan dalam enam laga beruntun.

Pengaruh Lionel Messi bukan hanya berdampak positif pada hasil pertandingan Inter Miami saja. Lebih dari itu, Inter Miami langsung mendapat satu kontrak langka setelah kedatangan sang megabintang asal Argentina tersebut.

Menurut laporan dari Mirror, Inter Miami telah mendapat kontrak dari perusahaan pakaian asal Jepang, BAPE. Selain dengan bentuk jersey, kontrak ini memungkinkan suporter untuk memperoleh merchandise klub MLS itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MLS Inter Miami Lionel Messi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_baru_juventus_luciano_spalletti.jpg
Spalletti Pusing! Juventus Dihantam Badai Cedera jelang Lawan Bodo/Glimt di Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement