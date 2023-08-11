Puncaki Daftar Orang Terkaya di Instagram 3 Tahun Beruntun, Segini Biaya Sekali Posting di Akun Cristiano Ronaldo

PENGGAWA Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dinobatkan sebagai orang terkaya di Instagram dan status itu kini ia pegang selama tiga musim beruntun. Lantas berapa biaya yang diperlukan untuk ada di feed Instargram Ronaldo?

Baru-baru ini Hopper HQ, pihak yang mengeluarkan data Daftar Orang Terkaya di Instagram itu mengeluarkan hasil terbaru mereka. Hasilnya, Ronaldo lagi-lagi menduduki puncak dalam daftar orang terkaya di Instagram tersebut.

Data tersebut didasarkan pada data internal dan tersedia untuk umum tentang berapa biaya yang dapat dikenakan oleh setiap pengguna untuk sebuah postingan di Instagram dan YouTube. Lalu dari hal tersebut, diketahui Ronaldo mendapatkan uang sebesar 3,23 juta dolar Amerika Serikat (Rp49 miliar) untuk setiap posting-an di feed instagram pribadinya yang memiliki 599 juta followers.

Memiliki followers nyaris 600 juta itu jelas memberikan Ronaldo keuntungan yang amat besar. Dengan keuntungan itu, Ronaldo dinobatkan sebagai atlet dengan bayaran termahal tertinggi di dunia versi Forbes pada Juli 2023 lalu.

Ronaldo pun berada di puncak Daftar Orang Terkaya di Instagram itu dengan mengalahkan nama-nama besar, seperti aktris Selena Gomez, Kylie Jenner, hingga Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Menariknya, rival Ronaldo, yakni Lionel Messi juga berada di papan atas daftar tersebut.

Dengan memiliki 482 juta followers di instagram pribadinya, Lionel Messi mendapatkan dana sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat (Rp39 miliar) per postingan. Hadirnya Ronaldo dan Messi di dalam daftar tersebut membuat mereka terkenal tak hanya di lapangan, tapi juga di luar pertandingan.