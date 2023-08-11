Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Puncaki Daftar Orang Terkaya di Instagram 3 Tahun Beruntun, Segini Biaya Sekali Posting di Akun Cristiano Ronaldo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:42 WIB
Puncaki Daftar Orang Terkaya di Instagram 3 Tahun Beruntun, Segini Biaya Sekali Posting di Akun Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo puncaki daftar orang terkaya di Instagram versi Hopper HQ. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

PENGGAWA Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dinobatkan sebagai orang terkaya di Instagram dan status itu kini ia pegang selama tiga musim beruntun. Lantas berapa biaya yang diperlukan untuk ada di feed Instargram Ronaldo?

Baru-baru ini Hopper HQ, pihak yang mengeluarkan data Daftar Orang Terkaya di Instagram itu mengeluarkan hasil terbaru mereka. Hasilnya, Ronaldo lagi-lagi menduduki puncak dalam daftar orang terkaya di Instagram tersebut.

Data tersebut didasarkan pada data internal dan tersedia untuk umum tentang berapa biaya yang dapat dikenakan oleh setiap pengguna untuk sebuah postingan di Instagram dan YouTube. Lalu dari hal tersebut, diketahui Ronaldo mendapatkan uang sebesar 3,23 juta dolar Amerika Serikat (Rp49 miliar) untuk setiap posting-an di feed instagram pribadinya yang memiliki 599 juta followers.

Memiliki followers nyaris 600 juta itu jelas memberikan Ronaldo keuntungan yang amat besar. Dengan keuntungan itu, Ronaldo dinobatkan sebagai atlet dengan bayaran termahal tertinggi di dunia versi Forbes pada Juli 2023 lalu.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo pun berada di puncak Daftar Orang Terkaya di Instagram itu dengan mengalahkan nama-nama besar, seperti aktris Selena Gomez, Kylie Jenner, hingga Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Menariknya, rival Ronaldo, yakni Lionel Messi juga berada di papan atas daftar tersebut.

Dengan memiliki 482 juta followers di instagram pribadinya, Lionel Messi mendapatkan dana sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat (Rp39 miliar) per postingan. Hadirnya Ronaldo dan Messi di dalam daftar tersebut membuat mereka terkenal tak hanya di lapangan, tapi juga di luar pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647655/atlet-biliar-ri-menuju-next-level-ketum-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-sport-science-kompetisi--konsentrasi-jadi-kunci-mxd.webp
Atlet Biliar RI Menuju Next Level, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo: Sport Science, Kompetisi & Konsentrasi Jadi Kunci!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Ungkap Modal Penting Timnas Indonesia U-22 Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement