HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sepakat Gabung ADCR Caxinas, Pemain Timnas Futsal Indonesia Evan Soumilena Bakal Main di Portugal

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:03 WIB
Sepakat Gabung ADCR Caxinas, Pemain Timnas Futsal Indonesia Evan Soumilena Bakal Main di Portugal
Pemain Black Steel FC, Evan Soumilena diisukan bakal gabung klub futsal Portugal. (Foto: Instagram/blacksteelfcmanokwari)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Evan Soumilena dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan klub Portugal, ADCR Caxinas. Evan pun tengah mengurus visa agar bisa segera bergabung dengan klub futsal tersebut.

Rumor Evan yang hendak abroad ke Portugal sudah berhembus sejak awal Agustus 2023 silam. Dilaporkan bahwa ADCR Caxinas kepincut dengan performa apik Evan selama membela Black Steel Papua FC di Liga Futsal Profesional 2022-2023.

“Dikabarkan Evan Soumilena Pivot andalan Black Steel FC Papua dan Timnas Futsal Indonesia akan bergabung dengan klub Liga Placard Portugal, ADCR Caxinas," tulis laporan Asean Futsal, Minggu (6/8/2023) silam.

Sekadar diketahui, ADCR Caxinas merupakan tim yang bermain di Liga Placard Portugal. Status mereka memang tim papan tengah, namun Evan tentu bisa banyak menimba ilmu di negara asal sang megabintang, Ricardinho tersebut.

Evan Soumilena

Kini, dilaporkan bahwa Evan sudah sepakat bergabung bersama ADCR Caxinas. Asean Futsal bahkan menyebut Evan sudah resmi bergabung bersama klub tersebut.

“Resmi! Evan Soumilena akan bermain dengan klub Portugis ADCR Caxinas. Evan Soumilena,” cuit laporan Asean Futsal, Jumat (11/8/2023).

Halaman:
1 2
      
