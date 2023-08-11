Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Skuad Shin Tae-yong Pincang, Sanggup Menang?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:59 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Skuad Shin Tae-yong Pincang, Sanggup Menang?
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, laga tersebut akan digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Kamis 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- merupakan salah satu dari 10 tim Asia Tenggara yang menjadi kontestan Piala AFF U-23 2023. Sebanyak 10 tim tersebut dibagi ke dalam tiga grup (A, B, dan C).

Suasana latihan Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 sendiri masuk Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Untuk Grup A, dihuni tuan rumah Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, Grup C diisi juara bertahan Vietnam, Laos, dan Filipina.

Nantinya, hanya juara grup dari masing-masing grup plus satu runner-up grup terbaik yang lolos ke semifinal. Skuad Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong telah memulai pemusatan latihan (TC) dari 10 hingga 14 Agustus 2023 di Jakarta.

Pemusatan latihan hari pertama berlangsung di Lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, pada Kamis 10 Agustus 2023 sore WIB. Namun, dari 23 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U-23, enam di antaranya absen.

Mereka adalah Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647567/kejurnas-pobsi-2025-resmi-dibuka-ketum-hary-tanoesoedibjo-targetkan-gelar-kejuaraan-dunia-di-tanah-air-yol.webp
Kejurnas POBSI 2025 Resmi Dibuka, Ketum Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia di Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/04/15/pelatih_rangers_fc_giovanni_van_bronckhorst.jpg
Berapa Gaji Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia? PSSI Wajib Siapkan Dana Raksasa!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement