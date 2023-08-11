Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Skuad Shin Tae-yong Pincang, Sanggup Menang?

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, laga tersebut akan digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Kamis 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- merupakan salah satu dari 10 tim Asia Tenggara yang menjadi kontestan Piala AFF U-23 2023. Sebanyak 10 tim tersebut dibagi ke dalam tiga grup (A, B, dan C).

Timnas Indonesia U-23 sendiri masuk Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Untuk Grup A, dihuni tuan rumah Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, Grup C diisi juara bertahan Vietnam, Laos, dan Filipina.

Nantinya, hanya juara grup dari masing-masing grup plus satu runner-up grup terbaik yang lolos ke semifinal. Skuad Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong telah memulai pemusatan latihan (TC) dari 10 hingga 14 Agustus 2023 di Jakarta.

Pemusatan latihan hari pertama berlangsung di Lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, pada Kamis 10 Agustus 2023 sore WIB. Namun, dari 23 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U-23, enam di antaranya absen.

Mereka adalah Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United).