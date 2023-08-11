Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harry Kane Resmi Gabung Bayern Munich Hari Ini?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:49 WIB
Harry Kane Resmi Gabung Bayern Munich Hari Ini?
Harry Kane resmi gabung Bayern Munich hari ini? (Foto: REUTERS/Scott Heppell)
A
A
A

PENYERANG Tottenham Hotspur, Harry Kane, resmi gabung Bayern Munich hari ini? Baru-baru ini, pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengonfirmasi sang bomber Timnas Inggris itu akan melakukan tes medis bersama Bayern Munich.

Menurut Fabrizio Romano, Harry Kane telah mendapat izin dari Tottenham Hotspur untuk menjalani tes medis bersama Die Roten -julukan Bayern Munich- pada hari ini, Jumat (11/8/2023). Jurnalis asal Italia itu mengklaim Bayern Munich akan merampungkan transfer predator 30 tahun itu pada malam ini waktu setempat.

Harry Kane

"Harry Kane telah diberikan izin untuk melakukan tes medis lengkap jelang kepindahannya ke Bayern Munich," ungkap Fabrizio Romano di akun TikTok pribadinya, Jumat (11/8/2023).

"Bayern semakin percaya diri untuk menyelesaikan kesepakatan Kane pada hari Jumat ini, karena pembicaraan akhir yang positif dengan kubu pemain berlangsung malam ini," tambahnya.

Masih menurut Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur selaku klub pemilik Harry Kane telah menyetujui tawaran keempat yang diajukan Bayern Munich. Tawaran tersebut bernilai 86,4 juta poundsterling atau sekitar Rp1,67 triliun.

Harry Kane bakal menandatangani kontrak bersama Bayern Munich berdurasi lima tahun atau hingga 2028. Pihak Bayern Munich sendiri optimistis penyerang 30 tahun itu akan merapat ke Allianz Arena.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647729/turnamen-ljr-soccer-championship-2025-jadi-ajang-perkuat-sinergi-industri-logistik-tqu.webp
Turnamen LJR Soccer Championship 2025 Jadi Ajang Perkuat Sinergi Industri Logistik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/04/15/pelatih_rangers_fc_giovanni_van_bronckhorst.jpg
Berapa Gaji Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia? PSSI Wajib Siapkan Dana Raksasa!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement