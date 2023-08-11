Harry Kane Resmi Gabung Bayern Munich Hari Ini?

PENYERANG Tottenham Hotspur, Harry Kane, resmi gabung Bayern Munich hari ini? Baru-baru ini, pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengonfirmasi sang bomber Timnas Inggris itu akan melakukan tes medis bersama Bayern Munich.

Menurut Fabrizio Romano, Harry Kane telah mendapat izin dari Tottenham Hotspur untuk menjalani tes medis bersama Die Roten -julukan Bayern Munich- pada hari ini, Jumat (11/8/2023). Jurnalis asal Italia itu mengklaim Bayern Munich akan merampungkan transfer predator 30 tahun itu pada malam ini waktu setempat.

"Harry Kane telah diberikan izin untuk melakukan tes medis lengkap jelang kepindahannya ke Bayern Munich," ungkap Fabrizio Romano di akun TikTok pribadinya, Jumat (11/8/2023).

"Bayern semakin percaya diri untuk menyelesaikan kesepakatan Kane pada hari Jumat ini, karena pembicaraan akhir yang positif dengan kubu pemain berlangsung malam ini," tambahnya.

Masih menurut Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur selaku klub pemilik Harry Kane telah menyetujui tawaran keempat yang diajukan Bayern Munich. Tawaran tersebut bernilai 86,4 juta poundsterling atau sekitar Rp1,67 triliun.

Harry Kane bakal menandatangani kontrak bersama Bayern Munich berdurasi lima tahun atau hingga 2028. Pihak Bayern Munich sendiri optimistis penyerang 30 tahun itu akan merapat ke Allianz Arena.