Cristiano Ronaldo Sah Jadi Top Skor Sepanjang Masa Al Nassr Usai Cetak 4 Gol Beruntun di Liga Champions Arab 2023

CRISTIANO Ronaldo sah jadi top skor sepanjang masa Al Nassr usai cetak 4 gol beruntun di Liga Champions Arab 2023. Dalam hal ini, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- jadi top skor sepanjang masa Al Nassr di ajang Liga Champions Arab.

Sebagaimana diketahui, sang megabintang asal Portugal itu sudah melakoni 5 laga bersama Faris Najd -julukan Al Nassr- di musim 2023-2024. Kelima laga tersebut dijalani Cristiano Ronaldo semuanya di ajang Liga Champions Arab 2023.

Dari total 5 laga yang sudah dilewati penyerang 38 tahun itu, dirinya telah mencetak empat gol di 4 laga secara beruntun. Pada laga pertama, Cristiano Ronaldo memang gagal mencetak gol saat Al Nassr ditahan Al-Shabab 0-0 di matchday 1 Grup C.

Namun pada laga keduanya, CR7 sukses mencatatkan namanya di papan skor saat Al Nassr melawan klub Tunisia, Union Monastirienne. Cristiano Ronaldo mencetak 1 gol di menit ke-74 sekaligus membantu Al Nassr menang 4-1 atas Union Monastirienne.

Berlanjut di laga ketiganya, eks pemain Manchester United dan Real Madrid itu kembali mencetak satu gol ke gawang Zamalek, tim asal Mesir, di menit ke-87. Gol dari Cristiano Ronaldo membuat Al Nassr berhasil menahan imbang Zamalek dengan skor 1-1 dan lolos ke perempatfinal.

Di laga keempatnya, Cristiano Ronaldo juga tampil saat Al Nassr melawan tim Maroko, Raja Casablanca, di babak perempatfinal. Kala itu, pemilik lima gelar Ballon dOr itu lagi-lagi mencetak satu gol sekaligus membantu Al Nassr menang 3-1 atas Raja Casablanca.