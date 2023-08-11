Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Tahun Lalu Kena Badai Covid-19, Timnas Indonesia U-23 Kini Diserang Penolakan Pelepasan Pemain

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:08 WIB
Piala AFF U-23 2023: Tahun Lalu Kena Badai Covid-19, Timnas Indonesia U-23 Kini Diserang Penolakan Pelepasan Pemain
Berikut suasana latihan Timnas Indonesia U-23 jelang mengarungi Piala AFF U-23 2023. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

DRAMA yang menerpa Timnas Indonesia U-23 kembali terjadi di Piala AFF U-23. Setelah tahun lalu di Piala AFF U-23 2022 kena badai Covid-19, Timnas Indonesia U-23 kini diserang penolakan pelepasan pemain untuk mengikuti Piala AFF U-23 2023.

Perlu diingat, gara-gara pandemi Covid-19, Timnas Indonesia U-23 dan Myanmar U-23 yang tergabung di Grup B Piala AFF U-23 2022 harus mengundurkan diri. Kedua tim ini mundur dari Piala AFF U-23 2022 dikarenakan kasus Covid-19 yang melanda tim.

Ronaldo Kwateh

(Ronaldo Kwateh batal tampil di Piala AFF U-23 2022)

Padahal, skuad Timnas Indonesia U-23 sudah mempersiapkan diri dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali dan Jakarta. Akibatnya, Grup B Piala AFF U-23 2022 di Kamboja hanya menyisakan dua tim, yakni Malaysia dan Laos.

Gara-gara diterpa badai Covid-19, Timnas Indonesia U-23 yang tak tampil harus rela trofi Piala AFF U-23 2022 direbut Vietnam. Pada edisi tahun ini, Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Thailand dari 17 hingga 26 Agustus 2023.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sejatinya memiliki kans untuk merebut trofi Piala AFF U-23 2023. Sebab, pasukan Shin Tae-yong itu akan diperkuat mayoritas pemain Timnas Indonesia U-22 saat juara SEA Games 2023.

Sayangnya, dari 23 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ada 6 nama yang tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Mereka ialah Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
