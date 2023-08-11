Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Jadi Musuh Timnas Indonesia, Bek Kontroversial Vietnam Doan Van Hau Hantam Suporter dengan Bola

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:07 WIB
Usai Jadi Musuh Timnas Indonesia, Bek Kontroversial Vietnam Doan Van Hau Hantam Suporter dengan Bola
Pemain Timnas Vietnam, Doan Van Hau. (Foto: Instagram/doanvanhau_1904)
A
A
A

USAI jadi musuh Timnas Indonesia, bek kontroversial Vietnam, Doan Van Hau, hantam suporter dengan bola. Sekadar diketahui, pemain 24 tahun itu dikenal memiliki permainan yang keras dan menjurus ke kasar.

Hal itu membuat Doan Van Hau sempat familiar di publik sepakbola Indonesia. Bermula ketika bek Timnas Vietnam itu melakukan pelanggaran keras di final SEA Games 2018 yang melukai mantan pemain Timnas Indonesia, Evan Dimas.

Gara-gara aksi kontroversialnya itu, Evan Dimas bahkan sampai tak bisa melanjutkan permainan. Sejak saat itulah, Doan Van Hau menjadi musuh Timnas Indonesia maupun suporter Tanah Air.

Doan Van Hau kembali menjadi musuh para pendukung Timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2022 lalu. Kala itu, Timnas Indonesia disingkirkan Vietnam di semifinal dengan agregat 0-2 akibat dua gol Nguyen Tien Linh pada leg kedua di Hanoi.

Pada leg pertama, aksi-aksi kontroversial Doan Van Hau di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sempat membuat jengkel para pemain dan pendukung Timnas Indonesia. Tak pelak, bek 24 tahun itu dicap sebagai musuh bersama Timnas Indonesia.

Doan Van Hau

Teranyar, bek Timnas Vietnam itu kembali berulah di negaranya sendiri. Menurut laporan media Vietnam yakni Soha Vn, Doan Van Hau menghantam salah seorang suporter dengan bola.

Tepatnya ketika Doan Van Hau memperkuat Cong An Ha Noi (CAHN) FC saat melawan Hanoi FC dalam lanjutan Liga Vietnam 2023, Minggu (6/8/2023). Di laga itu, Doan Van Hau dkk sukses mengalahkan lawannya dengan skor 2-1.

