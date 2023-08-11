Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Karier Ivar Jenner dan Rafael Struick Makin Membaik Usai Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shin Tae-yong Ikut Senang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:00 WIB
Karier Ivar Jenner dan Rafael Struick Makin Membaik Usai Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shin Tae-yong Ikut Senang
Ivar Jenner dan Rafael Struick kariernya semakin membaik usai laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong ikut bangga melihat karier dua pemainnya, yakni Rafael Struick dan Ivar Jenner membaik usai membela skuad Garuda. Usai tampil di laga Timnas Indonesia kontra Argentina dan Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023 lalu, kedua pemain tersebut kini semakin diperhitungkan oleh klubnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui, Struick yang saat ini sedang membela ADO Den Haag kini pamornya lebih tenar dan makin percaya diri. Sementara itu, Ivar saat ini masuk skuad utama FC Utrecht untuk Liga Belanda 2023-2024.

Melihat hal tersebut, Shin Tae-yong mengatakan laga melawan Argentina pasti memberikan dampak besar bagi setiap pemain Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Ia pun melihat Ivar dan Rafael memang tampil baik kala itu.

Shin Tae-yong

"Pastinya berpengaruh besar melalui laga melawan Argentina. Mereka bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan berjumpa melawan tim berstatus juara Piala Dunia adalah kesempatan langka. Jadi, para pemain mendapatkan pengalaman berharga setelah turun laga.

