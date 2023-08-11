Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Tanpa Rizky Ridho dan Beckham Putra: Masih Sanggup Berjaya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:55 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Tanpa Rizky Ridho dan Beckham Putra: Masih Sanggup Berjaya?
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 jika tanpa Rizky Ridho. (Foto: REUTERS)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 tanpa Rizky Ridho dan Beckham Putra akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, persiapan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023 tidak ideal.

Selain karena pemusatan latihan digelar satu minggu sebelum turnamen digelar, pemain-pemain yang dipanggil pun tidak langsung hadir. Ada enam pemain yang absen di pemusatan latihan hari perdana pada Kamis, 10 Agustus 2023 yakni Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United).

Rizky Ridho

(Rizky Ridho bisa absen di Piala AFF U-23 2023)

Untuk Rizky Ridho, Beckham Putra dan Dzaky Asraf hampir pasti takkan dilepas klub mereka masing-masing. Sementara itu, Alfeandra Dewangga, Kadek Arel dan Adi Satryo segera terbang ke Jakarta.

Ketiadaan Rikzy Ridho dan Beckham Putra tentunya sangat disayangkan, mengingat kedua nama di atas awalnya diproyeksikan menjadi pemain andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Kondisinya semakin parah ketika Witan Sulaeman, Fajar Fathur, Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan juga tidak bisa bergabung karena tidak dilepas klub mereka masing-masing. Dengan ketiadaan nama-nama di atas, lantas formasi apa yang bakal digunakan Shin Tae-yong?

Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi 4-3-3. Dalam pola ini, posisi kiper bakal ditempati penjaga gawang Persebaya Surabaya, Ernando Ari.

