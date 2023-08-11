Tinggalkan PSG, Neymar Jr Susul Lionel Messi ke MLS?

PARIS – Megabintang Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr dikabarkan berniat untuk hengkang di bursa transfer musim panas 2023 ini. Isu yang paling kencang pun menyebut Neymar akan menyusul sahabatnya, Lionel Messi ke Liga Amerika Serikat (MLS).

PSG tampaknya benar-benar sedang mengalami salah satu jendela transfer terburuk mereka. Setelah ditinggalkan Messi ke Inter Miami, lalu masalah kontrak Kylian Mbappe, kini PSG harus dihadapkan dengan keinginan Neymar yang mau cabut.

Ya, dalam beberapa hari terakhir ini kabar Neymar ingin pergi dari PSG langsung meledak. Padahal kontrak Neymar di PSG masih cukup panjang, yakni hingga akhir Juni 2025.

Akan tetapi, Neymar tampaknya mulai tak betah di PSG dan memilih pergi sebelum musim 2023-2024 bergulir. Lantas ke mana Neymar akan berlabuh selanjutnya? Apakah menyusul Messi ke Inter Miami?

Menurut laporan dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, Neymar memang mendapatkan tawaran bermain dari klub MLS. Bahkan penggawa Timnas Brasil itu juga diminati oleh klub Arab Saudi, yakni Al Hilal.

Terkait klub MLS itu, Romano tak menyebutkan secara spesifik tentang Inter Miami. Namun, jika Neymar tak berminat menyusul Messi, ia bisa saja mengambil langkah seperti Cristiano Ronaldo yang bergabung Liga Arab Saudi.