HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia Kompak Alami Kendala soal Pemain Jelang Piala AFF U-23 2023, Vietnam dan Thailand Justru Paling Siap

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:42 WIB
Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia Kompak Alami Kendala soal Pemain Jelang Piala AFF U-23 2023, Vietnam dan Thailand Justru Paling Siap
Timnas Indonesia U-23 memulai latihan jelang Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DALAM persiapan menghadapi Piala AFF U-23 2023, Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dan Malaysia kompak mengalami masalah terkait pemanggilan pemain. Namun, masalah tersebut justru tak dialami oleh Thailand dan Vietnam yang jelas itu menjadi sebuah hal yang cukup berbahaya.

Seperti yang diketahui, Piala AFF U-23 2023 yang digelar di Thailand akan bergulir pada 17-26 Agustus 2023. Hal tersebut berarti ajang itu digelar ketika kompetisi Liga Malaysia dan Liga 1 Indonesia tengah bergulir.

Kondisi itu membuat Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia sama-sama tak bisa memanggil semua pemain yang diinginkan. Sebab sejumlah klub nyatanya tak ingin melepas pemain penting mereka ke Piala AFF U-23 2023.

Ambil conton di Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong pada akhirnya pasrah tak bisa memanggil Witan Sulaiman, Rafael Struick, Ivar Jenner, Haykal Alhafiz, Muhammad Taufany, dan Mohammad Kanu. Sementara dari sisi Malaysia, tim Harimau Malaya Muda pun harus rela tak diperkuat Nooa Laine, Arif Aiman, dan Luqman Hakim juga tak diizinkan klub masing-masing untuk bermain di Piala AFF U-23 2023.

Latihan Timnas Indonesia U-23

Sudah mengalami masalah seperti itu, kini Malaysia dan Timnas Indonesia U-23 masih saja dihadapkan kendala lain. Sejumlah pemain yang dipanggil nyatanya belum juga hadir dalam pemusatan latihan (TC).

Seperti Timnas Indonesia U-23 yang memulai TC pada Kamis 10 Agustus 2023 kemarin, ada beberapa pemain yang belum bergabung karena belum juga dilepas klubnya. Seperti Rizky Ridho dari Persija, lalu Alfeandra Dewangga serta Adi Satryo dari PSIS Semarang, Beckham Putra dari Persib Bandung dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
