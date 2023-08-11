Jelang Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Pasrah Banyak Klub yang Enggan Lepas sang Pemain ke Timnas Indonesia U-23

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pasrah banyak klub Liga 1 2023-2024 yang enggan melepas sang pemain ke skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23. Shin Tae-yong mengaku paham dengan kebutuhan pelatih yang mendapat target besar dari manajemen, sehingga bakal menjerit ketika ada pemainnya yang dipanggil ke tim nasional.

"Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa, karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di Liga. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka," kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia.

Untuk mengarungi Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus 2023, Shin Tae-yong memanggil 23 pemain. Sayangnya di pemusatan latihan hari perdana yang berlangsung pada Kamis 10 Agustus 2023, ada enam pemain yang absen.

Mereka ialah Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United). Untuk Rizky Ridho, Dzaky Asraf dan Beckham Putra dikabarkan takkan dilepas sang klub ke Timnas Indonesia U-23.

Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong mencoba memaksimalkan pemain yang ada. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau ambil pusing soal pemain yang absen di latihan perdana.

Meski begitu, Shin Tae-yong membuat pernyataan tegas. Ia menilai turnamen level U-23 seperti Piala AFF U-23 sebaiknya dihapus karena merugikan kompetisi sepakbola di negara masing-masing.