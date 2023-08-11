Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Pasrah Banyak Klub yang Enggan Lepas sang Pemain ke Timnas Indonesia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:32 WIB
Jelang Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Pasrah Banyak Klub yang Enggan Lepas sang Pemain ke Timnas Indonesia U-23
Shin Tae-yong saat memimpin latihan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pasrah banyak klub Liga 1 2023-2024 yang enggan melepas sang pemain ke skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23. Shin Tae-yong mengaku paham dengan kebutuhan pelatih yang mendapat target besar dari manajemen, sehingga bakal menjerit ketika ada pemainnya yang dipanggil ke tim nasional.

"Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa, karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di Liga. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka," kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia.

Shin Tae-yong

Untuk mengarungi Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus 2023, Shin Tae-yong memanggil 23 pemain. Sayangnya di pemusatan latihan hari perdana yang berlangsung pada Kamis 10 Agustus 2023, ada enam pemain yang absen.

Mereka ialah Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United). Untuk Rizky Ridho, Dzaky Asraf dan Beckham Putra dikabarkan takkan dilepas sang klub ke Timnas Indonesia U-23.

Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong mencoba memaksimalkan pemain yang ada. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau ambil pusing soal pemain yang absen di latihan perdana.

Meski begitu, Shin Tae-yong membuat pernyataan tegas. Ia menilai turnamen level U-23 seperti Piala AFF U-23 sebaiknya dihapus karena merugikan kompetisi sepakbola di negara masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647503/eks-kiper-timnas-indonesia-ronny-pasla-meninggal-dunia-kcw.webp
Eks Kiper Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/sassuolo_bermain_imbang_2_2_saat_menjamu_pisa_pada.jpg
Hasil Liga Italia: Jay Idzes Starter, Sassuolo Gagalkan Kemenangan Pisa secara Dramatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement