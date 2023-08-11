Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Bintang di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Striker Ganas!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:30 WIB
5 Pemain Bintang di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Striker Ganas!
Ramadhan Sananta siap menjadi bintang di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

SEBANYAK lima pemain bintang di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Kelima pemain ini akan menjadi sorotan sepanjang ajang Piala AFF U-23 yang berlangsung 17-26 Agustus mendatang.

Memang, pemain-pemain yang akan turun merupakan darah muda. Namun, bukan berarti pemain-pemain muda ini tidak akan menjadi bintang sepanjang turnamen.

Piala AFF U-23 2023

Lalu, siapa saja lima pemain bintang di Piala AFF U-23 2023? Berikut ulasan Okezone.

5. Muhammad Aliff Izwan bin Yuslan

Aliff Izwan bin Yuslan patut diwaspadai

Sejumlah pemain bintang di kubu Timnas Malaysia U-23 absen pada turnamen kali ini. Namun, ada satu nama yang cukup mencuri perhatian, yakni Muhammad Aliff Izwan bin Yuslan.

Gelandang andalan Selangor FC itu telah tampil sebanyak lima kali di Liga Super Malaysia 2023 dengan torehan satu gol. Padahal, usia Aliff masih belia yakni 19 tahun. Namun, dia sudah dipercaya tampil di tim utama.

4. Suphanat Mueanta

Suphanat Mueanta

Pemain berusia 21 tahun itu merupakan wonderkid Asia Tenggara dengan nilai pasar termahal. Mueanta kini bernilai 700 ribu euro atau sekira Rp11,6 miliar.

Mueanta kin bermain dengan OH Leuven usai dipinjamkan dari Buriram United. Patut ditunggu apakah dia benar akan tampil di Piala AFF U-23 2023 atau tidak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647567/kejurnas-pobsi-2025-resmi-dibuka-ketum-hary-tanoesoedibjo-targetkan-gelar-kejuaraan-dunia-di-tanah-air-yol.webp
Kejurnas POBSI 2025 Resmi Dibuka, Ketum Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia di Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/11/ronny_pasla.jpg
Persija Jakarta Berduka, Kehilangan Ronny Pasla Sang Kiper Legendaris Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement