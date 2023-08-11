5 Pemain Bintang di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Striker Ganas!

SEBANYAK lima pemain bintang di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Kelima pemain ini akan menjadi sorotan sepanjang ajang Piala AFF U-23 yang berlangsung 17-26 Agustus mendatang.

Memang, pemain-pemain yang akan turun merupakan darah muda. Namun, bukan berarti pemain-pemain muda ini tidak akan menjadi bintang sepanjang turnamen.

Lalu, siapa saja lima pemain bintang di Piala AFF U-23 2023? Berikut ulasan Okezone.

5. Muhammad Aliff Izwan bin Yuslan

Sejumlah pemain bintang di kubu Timnas Malaysia U-23 absen pada turnamen kali ini. Namun, ada satu nama yang cukup mencuri perhatian, yakni Muhammad Aliff Izwan bin Yuslan.

Gelandang andalan Selangor FC itu telah tampil sebanyak lima kali di Liga Super Malaysia 2023 dengan torehan satu gol. Padahal, usia Aliff masih belia yakni 19 tahun. Namun, dia sudah dipercaya tampil di tim utama.

4. Suphanat Mueanta

Pemain berusia 21 tahun itu merupakan wonderkid Asia Tenggara dengan nilai pasar termahal. Mueanta kini bernilai 700 ribu euro atau sekira Rp11,6 miliar.

Mueanta kin bermain dengan OH Leuven usai dipinjamkan dari Buriram United. Patut ditunggu apakah dia benar akan tampil di Piala AFF U-23 2023 atau tidak.