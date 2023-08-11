Jelang Borneo FC vs Persikabo 1973, Pesut Etam Berambisi Putus Paceklik Kemenangan di Liga 1 2023-2024

Borneo FC akan melawan Persikabo 1973 di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024. (Foto: Borneo FC)

DUEL Borneo FC vs Persikabo 1973 akan tersaji di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024 pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB. Jelang laga itu, Pesut Etam -julukan Borneo FC, berambisi putus paceklik kemenangan di Liga 1 2023-2024.

Manajer Borneo FC, Dandri Dauri, mengatakan timnya memang menargetkan kemenangan di setiap laga. Tetapi, target itu kerap gagal tercapai.

Borneo FC bahkan sudah gagal menang di tiga laga beruntun. Mereka harus mengakhiri laga dengan hasil imbang di 4 laga berturut-turut.

“Sudah tiga pertandingan kami gagal menang, meski sebenarnya kami punya kesempatan untuk mendapatkan tiga angka itu,” ujar Dandri Dauri, dilansir dari laman Borneo FC, Jumat (11/8/2023).

Meski membidik kemenangan, Borneo FC tak mau memandang remeh lawan. Pasalnya, Persikabo 1973 dinilai punya kekuatan yang merata.

“Di pertandingan terakhir, Persikabo kalah atas PSS Sleman. Tapi sebelumnya, mereka menang di markas Persebaya. Jadi, saya pikir musim ini semua tim punya kekuatan merata," jelas Dandri.

"Kami harus kerja keras jika tak ingin kehilangan angka penuh lagi di kandang,” lanjutnya.