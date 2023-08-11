Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persik Kediri vs Persis Solo: Ogah Ciut Main di Kandang Lawan, Laskar Sambernyawa Bidik Kemenangan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:31 WIB
Persik Kediri vs Persis Solo: Ogah Ciut Main di Kandang Lawan, Laskar Sambernyawa Bidik Kemenangan!
Persis Solo akan melawan Persik Kediri di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

KEDIRI – Duel Persik Kediri vs Persis Solo akan tersaji di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB. Pemain Persis Solo, Eky Taufik, pun memastikan timnya tak gentar untuk melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Bahkan, dia optimis bisa meraih kemenangan.

Persis Solo menargetkan kemenangan saat melawan Persik Kediri karena bertekad melanjutkan tren positifnya. Mereka saat ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai berhasil menang 2-1 atas Persib Bandung pada pekan lalu.

Persis Solo

Eky Taufik mengatakan Persis Solo tidak mau pulang sia-sia tanpa meraih poin dari markas Persik Kediri. Jadi, kemenangan adalah target utama Persis dalam laga nanti.

"Tentunya persiapan tim dari Solo adalah untuk mengincar kemenangan,” ujar Eky, dikutip dari laman Persis Solo, Jumat (11/8/2023).

“Kami mempersiapkan permainan dengan baik, fokus, dan konsentrasi karena pertandingan melawan Persik akan berjalan sulit," lanjutnya.

"Kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan,” jelas Eky Taufik.

