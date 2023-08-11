Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang: PR Besar Bajul Ijo Menanti Uston Nawawi

LAGA Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang akan tersaji di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB. Jelang laga itu, PR besar menanti pelatih sementara Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya, yakni Uston Nawawi.

Pasalnya, Persebaya kini masih minim produktivitas di lini serangnya. Dari tujuh pertandingan yang telah dilakoni Persebaya, baru 9 gol yang tercipta.

Gol yang dicetak jauh lebih sedikit dengan jumlah kebobolan Persebaya di Liga 1 2023-2024. Tercatat, Bajul Ijo sudah kebobolan 11 gol.

Catatan statistik Persebaya baru bisa panas ketika pertandingan memasuki menit 15-33 menit. Sementara di babak kedua, mereka baru panas di menit ke-75 hingga akhir pertandingan.

Jumlah gol yang dihasilkan Bajul Ijo merupakan usaha tendangan ke gawang lawan sebanyak 58 kali, dengan hanya 26 tendangan yang mengarah tepat ke gawang. Artinya, setiap satu gol yang dicetak Persebaua memerlukan sebanyak lima tendangan ke gawang lawan.

Hal ini tentunya harus jadi sorotan Uston Nawawi. Dia perlu mengasah kembali ketajaman para pemainnya dalam mencetak gol agar setiap peluang yang didapat bisa dimanfaatkan dengan baik.

Uston Nawawi mengungkapkan bahwa tugas mencetak gol sebenarnya tak dibebankan ke lini depan saja. Pemain di lini tengah hingga belakang juga harus bisa mengemban tugas itu. Bahkan jika memungkinkan, penjaga gawang juga bisa mencetak gol.