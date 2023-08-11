Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang, Bajul Ijo Tunggu Kesembuhan sang Kapten

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:00 WIB
Kapten Persebaya Surabaya, Ze Valente, dinantikan kesembuhannya jelang menghadapi Persita Tangerang (Foto: PT LIB)
SURABAYA - Persebaya Surabaya bakal menghadapi Persita Tangerang pada pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Jelang laga tersebut, Bajul Ijo tengah menanti kesembuhan playmaker andalan Ze Valente.

Caretaker Persebaya, Uston Nawawi, mengakui persiapan timnya cukup mepet usai melakoni laga tandang kontra Bhayangkara FC, pada Selasa 8 Agustus 2023, di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, mereka sudah harus berlaga pada Sabtu 12 Agustus 2023.

Skuad Persebaya Surabaya berfoto jelang pertandingan (Foto: PT LIB)

"Waktu kita tidak banyak, tinggal hari ini dan besok Sabtu sudah main," ucap Uston, dikonfirmasi pada Jumat (11/8/2023).

Pihaknya kini tengah memantau beberapa pemain andalannya yang masih menepi akibat cedera. Salah satu yang dipantau tersebut adalah Ze. Sang kapten sudah absen dalam dua laga sebelumnya kontra Persija Jakarta dan Bhayangkara FC.

"Kondisi Ze (Valente) masih kita pantau sampai latihan terakhir," tegas mantan pemain Persebaya ini.

Laga Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang akan digelar Sabtu 12 Agustus 2023 sore WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. The Green Force tentu berharap meraih kemenangan keduanya di bawah asuhan Uston.

