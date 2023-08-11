Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Best XI Pekan Ke-7 Liga 1 2023-2024: Ada Ramadhan Sananta hingga Rizky Ridho!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:44 WIB
Best XI Pekan Ke-7 Liga 1 2023-2024: Ada Ramadhan Sananta hingga Rizky Ridho!
Ramadhan Sananta masuk best XI pekan ke-7 Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

BEST XI pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Dalam daftar best XI itu ada nama pemain muda Tanah Air, yakni Ramadhan Sananta hingga Rizky Ridho.

Ya, akun Instagram resmi Liga 1 2023-2024 merilis best XI pekan ke-7. Dalam daftar itu, sejumlah pemain lokal bertalenta meramaikan best XI pekan ke-7 Liga 1 2023-2024.

Rizky Ridho

Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, terpilih menjadi pelatih terbaik di pekan ketujuh. Pasalnya, Rahmad Darmawan sendiri berhasil membawa Barito Putera mengalahkan Dewa United dengan skor 2-1.

Bes XI pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 sendiri menggunakan formasi 3-4-1-2. Kiper PSIS Semarang, Adi Satryo, terpilih untuk menempati posisi penjaga gawang.

Selanjutnya, di lini pertahanan, ada trio Yance Sayuri (PSM Makassar), Angelo Meneses (RANS Nusantara FC), dan Rizky Ridho (Persija Jakarta). Di lini tengah, ada Bruno Moreira (Persebaya Surabaya), Alexis Messidoro (Persis Solo), Hanif Sjahbandi (Persija Jakarta), Septian David (PSIS Semarang), dan Jonathan Bustos (PSS Sleman).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Real Madrid Panik Vinicius Jr Mau Pergi, Sosok Penggantinya Bikin Kaget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement