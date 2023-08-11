Best XI Pekan Ke-7 Liga 1 2023-2024: Ada Ramadhan Sananta hingga Rizky Ridho!

BEST XI pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Dalam daftar best XI itu ada nama pemain muda Tanah Air, yakni Ramadhan Sananta hingga Rizky Ridho.

Ya, akun Instagram resmi Liga 1 2023-2024 merilis best XI pekan ke-7. Dalam daftar itu, sejumlah pemain lokal bertalenta meramaikan best XI pekan ke-7 Liga 1 2023-2024.

Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, terpilih menjadi pelatih terbaik di pekan ketujuh. Pasalnya, Rahmad Darmawan sendiri berhasil membawa Barito Putera mengalahkan Dewa United dengan skor 2-1.

Bes XI pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 sendiri menggunakan formasi 3-4-1-2. Kiper PSIS Semarang, Adi Satryo, terpilih untuk menempati posisi penjaga gawang.

Selanjutnya, di lini pertahanan, ada trio Yance Sayuri (PSM Makassar), Angelo Meneses (RANS Nusantara FC), dan Rizky Ridho (Persija Jakarta). Di lini tengah, ada Bruno Moreira (Persebaya Surabaya), Alexis Messidoro (Persis Solo), Hanif Sjahbandi (Persija Jakarta), Septian David (PSIS Semarang), dan Jonathan Bustos (PSS Sleman).