HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pesepakbola Ternama yang Kapok Main di Liga Indonesia, Nomor 1 Pernah Pecahkan Rekor

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:04 WIB
5 Pesepakbola Ternama yang Kapok Main di Liga Indonesia, Nomor 1 Pernah Pecahkan Rekor
Sylvano Comvalius kapok bermain di Indonesia (Foto: Instagram/@sylvanocomvalius)
A
A
A

SEBANYAK lima pesepakbola ternama dunia kapok main di Liga Indonesia. Penyebabnya ada bermacam-macam. Bahkan, salah satu nama pernah memecahkan rekor di Liga Indonesia.

Liga Indonesia pernah membuka keran untuk pemain-pemain marquee (marquee player) pada 2017. Alhasil, jagoan-jagoan sepakbola dunia bergantian datang ke Indonesia.

Michael Essien

Namun, beberapa hanya memiliki karier yang singkat di Indonesia. Bahkan, nama-nama itu sampai kapok merumput di Indonesia lagi. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

5. Boubacar Sanogo

Boubacar Sanogo

Boubacar Sanogo pernah berseragam Madura United. Dia secara terang-terangan pernah mengutarakan kekecewaannya karena dipecat hanya tiga bulan setelah bergabung.

Mantan pemain Hamburg SV dan Werder Bremen tersebut dengan blak-blakan menyebut bahwa Indonesia tak memiliki infrastruktur sepakbola yang memadai. Bahkan untuk ruang ganti dan shower saja tidak ada di tempat latihan.

4. Kevin Van Kippersluis

Kevin van Kippersluis

Van Kippersluis pernah bermain untuk Persib Bandung pada Agustus 2019 hingga Januari 2020. Striker asal Belanda itu kesulitan untuk membuktikan kualitasnya lantaran hanya mampu mencetak dua gol dari 15 penampilan.

Dalam pernyataannya setelah kembali ke klub Belanda, Van Kippersluis menerangkan, kepindahannya ke Indonesia terlalu cepat. Dia merindukan sepakbola Belanda. Jalan cerita bisa berbeda andai bergabung di penghujung karier.

Halaman:
1 2 3
      
