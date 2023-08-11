Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Comeback, Serdadu Tridatu Bungkam Juara Bertahan 3-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:54 WIB
Hasil Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: <i>Comeback</i>, Serdadu Tridatu Bungkam Juara Bertahan 3-2
Bali United menang 3-2 atas PSM Makassar di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - Hasil Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Jumat (11/8/2023) sore WIB, sudah diketahui. Serdadu Tridatu berhasil comeback dan menang 3-2 atas sang juara bertahan pada pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Dua gol PSM disarangkan Rizky Eka (4') dan Yakob Sayuri (41'). Sementara itu, Bali United membalas via Privat Mbarga (12'), serta brace Ilija Spasojevic (74', 85').

Jalannya Pertandingan

Bali United dan PSM tancap gas dengan menampilkan permainan ngotot pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim langsung jual dan beli serangan dalam laga itu.

Laga Bali United vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Skuad Juku Eja mampu unggul lebih dahulu atas Bali United. Itu usai tendangan Rizky Eka tidak bisa dihalau Adilson Maringa pada menit ke-4 jalannya laga.

Tidak tinggal diam, Serdadu Tridatu langsung mencetak gol balasan pada menit ke-12. Itu setelah Privat Mbarga mencetak gol usai lolos dari perangkap offside.

Pada menit ke-30, PSM harus menerima kenyataan pahit karena bermain dengan sepuluh orang. Safrudin Tahar diganjar kartu merah usai melanggar Novri Setiawan.

Walau bermain dengan 10 orang, PSM kembali unggul atas Bali memasuki menit akhir laga. Yance Sayuri membawa tim tamu memimpin 2-1 lewat tendangan bebas. Skor itu bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
