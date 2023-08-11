5 Komentar Kontroversial Thomas Doll yang Sering Kritik Shin Tae-yong, Nomor 1 Bikin Pelatih Timnas Indonesia Jengkel!

SEBANYAK 5 komentar kontroversial Thomas Doll yang sering kritik Shin Tae-yong akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Dari kelima komentar juru taktik Persija Jakarta itu, salah satu di antaranya bisa bikin pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jengkel!

Thomas Doll resmi menjadi pelatih Persija Jakarta sejak April 2022. Sejak itu, ahli strategi asal Jerman tersebut kerap blak-blakan dan tak suka basa-basi ketika ada hal yang tak sejalan dengan dirinya hingga berani mengkritik Shin Tae-yong.

Sejauh ini, sedikitnya sudah ada 5 komentar kontroversial Thomas Doll yang sering mengkritik Shin Tae-yong itu. Lantas, apa sajakah komentar yang dimaksud?

Berikut 5 Komentar Kontroversial Thomas Doll yang Sering Kritik Shin Tae-yong:

5. Sebut Lapangan Latihan Piala Presiden 2022 Mirip Kandang Sapi





Thomas Doll pernah menyebut lapangan latihan yang didapat Persija Jakarta di Piala Presiden 2022 seperti kandang sapi. Saat itu, Macan Kemayoran mendapat jatah berlatih di Stadion Palaran, Samarinda, stadion yang pernah digunakan untuk PON 2012.

"Di Jerman, dengan kondisi lapangan seperti tadi, kami gunakan untuk menggembala sapi, bukan untuk para pemain sepakbola. Apalagi, saya sangat kecewa karena perjalanan ke lapangan ditempuh dengan 30 menit lebih, jadi kami habiskan 1 jam di bus bolak-balik," tukas Thomas Doll saat itu.

4. Sebut Momen Pakai Tank di Derby Persib Bandung vs Persija Jakarta Memalukan





Thomas Doll menyebut momen timnya pakai tank rantis barracuda di derby Persib Bandung vs Persija Jakarta memalukan. Laga tersebut digelar pada 11 Januari 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang berakhir dengan kemenangan Persib Bandung 1-0.

“Saya juga pernah bermain di sejumlah laga derbi, seperti di Roma, Dortmund, Schalke, dan tempat lain di Eropa. Namun, saya tidak pernah datang memakai tank ke stadion. Ini sudah tahun 2022. Hal itu memalukan," kata Thomas Doll waktu itu.