HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Persib Bandung Beckham Putra Gabung TC Timnas Indonesia U-23 pada 13 Agustus 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:57 WIB
Pemain Persib Bandung Beckham Putra Gabung TC Timnas Indonesia U-23 pada 13 Agustus 2023?
Beckham Putra saat memperkuat Persib Bandung. (Foto: Instagram/@beckham_put7)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi hanya melepas satu dari dua pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Juru taktik asal Kroasia itu hanya melepas Robi Darwis ke Timnas Indonesia U-23, sedangkan Beckham Putra dipertahankan.

"Saya rasa pihak klub akan mengirim surat untuk Beckham karena dia pemain yang disiapkan sebagai pemain starting eleven," kata Bojan Hodak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis 10 Agustus 2023 sore WIB.

Beckham Putra

(Beckham Putra berstatus pemain andalan Persib Bandung)

Menurut Bojan Hodak, Beckham Putra hanya akan dilepas ke tim nasional jika masuk ke dalam agenda FIFA. "Kami hanya melepasnya untuk agenda FIFA saja," tegas eks pelatih Kuala Lumpur City FC itu.

Di waktu yang bersamaan, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan Beckham Putra akan gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 pada Minggu, 13 Agustus 2023. Hal itu berarti, Beckham Putra akan dilepas kelar laga Persib Bandung vs Barito Putera yang digelar pada Minggu, 13 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB.

“Sementara yang belum hadir dikarenakan ada beberapa pertandingan yang harus diikuti di Liga 1, yang pertama Beckham dari Persib. Sesuai konfirmasi surat ke kami, tanggal 13 (Agustus 2023) baru akan bergabung,” kata Sumardji kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis 10 Agustus 2023.

Berhubung Bojan Hodak dan Sumardji berbicara di waktu yang hampir bersamaan, kemungkinan besar kesimpulannya adalah Persib Bandung memutuskan tidak melepas Beckham Putra.

