Persulit Lepas Pemain ke TC, Sumardji Tuding Thomas Doll Tak Dukung Program Timnas Indonesia

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll disebut tak mendukung program Timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, melihat sikap Thomas Doll yang terkesan mempersulit untuk melepas pemainnya untuk bergabung ke pemusatan latihan (TC) skuad Garuda.

Timnas Indonesia U-23 menggelar TC perdana menjelang Piala AFF U-23 2023. Berlangsung di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2023), TC tersebut tidak dihadiri sebanyak enam pemain yang dipanggil sang pelatih, Shin Tae-yong ke skuad Garuda Muda.

Dari enam pemain tersebut, terdapat satu nama penting, yakni Rizky Ridho. Peran pemain berusia 21 tahun itu amat dibutuhkan oleh tim racikan Shin Tae-yong di lini belakang, namun justru tak dilepas klubnya, Persija Jakarta.

Sumardji mengatakan pihak PSSI sudah berupaya keras berdiskusi dengan klub terkait pemanggilan pemain ke skuad Timnas Indonesia U-23. Upaya komunikasi tersebut malah berakhir dengan konflik panas.

“Artinya memang dari awal pelatih Persija sudah melarang tidak memberikan dengan berbagai alasan,” kata Sumardji kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia.

“Jadi kalau salama ini beralasan bahwa kita tidak pernah diajak bicara STY, buktinya kita sudah turuti apa maunya faktanya sama saja, tidak ada,” keluh Sumardji.