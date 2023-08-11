Janji Simone Inzaghi kepada Cristiano Ronaldo jika Gabung Inter Milan: Anda Cetak 40 Gol Semusim!

PELATIH Inter Milan, Simone Inzaghi, mengiming-imingi janji manis kepada Cristiano Ronaldo jika gabung Il Nerazzurri. Juru taktik asal Italia itu menyebut dirinya akan membantu CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- untuk mencetak 40 gol dalam semusim!

Menurut laporan Sportskeeda, Jumat (11/8/2023), Simone Inzaghi dikabarkan telah bertemu dengan Cristiano Ronaldo di Pulau Sardinia, Italia. Pertemuan itu terjadi pada musim panas saat sang megabintang asal Portugal tersebut berlibur menggunakan kapal pesiar milik pribadi.

Dalam momen itu, Simone Inzaghi awalnya memperkenalkan diri kepada pihak Cristiano Ronaldo. Setelah itu, pelatih Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- itu diizinkan masuk ke kapal pesiar pemilik lima gelar Ballon dOr tersebut.

Masih menurut Sportskeeda, keduanya pun mengobrol singkat selama 30 menit sambil minum. Simone Inzaghi dan Cristiano Ronaldo lalu membahas isu-isu soal sepakbola.

Inzaghi pun dilaporkan bertanya tentang keputusan Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan Al Nassr, klub Liga Arab Saudi. Selain itu, Inzaghi berjanji akan membuat CR7 mencetak 40 gol dalam satu musim jika bergabung dengan Inter Milan.

"Aku akan membuatmu (Cristiano Ronaldo) mencetak sekira 40 gol," ungkap Simone Inzaghi, mengutip dari Sportskeeda, Jumat (11/8/2023).

Terlepas dari hal itu, Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al-Nassr dengan status agen bebas alias gratis pada 31 Desember 2022. Pemain berusia 38 tahun itu memutuskan berpisah dengan Manchester United setelah wawancara penuh gejolak pada November 2022.

Cristiano Ronaldo kemudian menandatangani kontrak senilai 171 juta poundsterling per tahun dengan Al-Nassr sehingga menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepakbola. Dia melakukan debutnya untuk klub tersebut pada Januari 2023.