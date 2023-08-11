Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Janji Simone Inzaghi kepada Cristiano Ronaldo jika Gabung Inter Milan: Anda Cetak 40 Gol Semusim!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |13:17 WIB
Janji Simone Inzaghi kepada Cristiano Ronaldo jika Gabung Inter Milan: Anda Cetak 40 Gol Semusim!
Simone Inzaghi beri janji manis kepada Cristiano Ronaldo jika gabung Inter Milan. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

PELATIH Inter Milan, Simone Inzaghi, mengiming-imingi janji manis kepada Cristiano Ronaldo jika gabung Il Nerazzurri. Juru taktik asal Italia itu menyebut dirinya akan membantu CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- untuk mencetak 40 gol dalam semusim!

Menurut laporan Sportskeeda, Jumat (11/8/2023), Simone Inzaghi dikabarkan telah bertemu dengan Cristiano Ronaldo di Pulau Sardinia, Italia. Pertemuan itu terjadi pada musim panas saat sang megabintang asal Portugal tersebut berlibur menggunakan kapal pesiar milik pribadi.

Cristiano Ronaldo

Dalam momen itu, Simone Inzaghi awalnya memperkenalkan diri kepada pihak Cristiano Ronaldo. Setelah itu, pelatih Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- itu diizinkan masuk ke kapal pesiar pemilik lima gelar Ballon dOr tersebut.

Masih menurut Sportskeeda, keduanya pun mengobrol singkat selama 30 menit sambil minum. Simone Inzaghi dan Cristiano Ronaldo lalu membahas isu-isu soal sepakbola.

Inzaghi pun dilaporkan bertanya tentang keputusan Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan Al Nassr, klub Liga Arab Saudi. Selain itu, Inzaghi berjanji akan membuat CR7 mencetak 40 gol dalam satu musim jika bergabung dengan Inter Milan.

"Aku akan membuatmu (Cristiano Ronaldo) mencetak sekira 40 gol," ungkap Simone Inzaghi, mengutip dari Sportskeeda, Jumat (11/8/2023).

Terlepas dari hal itu, Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al-Nassr dengan status agen bebas alias gratis pada 31 Desember 2022. Pemain berusia 38 tahun itu memutuskan berpisah dengan Manchester United setelah wawancara penuh gejolak pada November 2022.

Cristiano Ronaldo kemudian menandatangani kontrak senilai 171 juta poundsterling per tahun dengan Al-Nassr sehingga menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepakbola. Dia melakukan debutnya untuk klub tersebut pada Januari 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Murka usai MU Dipermalukan 10 Pemain Everton di Old Trafford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement