Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024: Los Nervionenses Siap Amankan Poin Penuh di Kandang

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:51 WIB
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024: <i>Los Nervionenses</i> Siap Amankan Poin Penuh di Kandang
Sevilla akan menghadapi Valencia di pekan perdana Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: SevillaFC)
A
A
A

SEVILLA akan menghadapi Valencia di pekan pembuka Liga Spanyol 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB.

Les Nervionenses -julukan Sevilla- berambisi mengamankan poin penuh di laga kandang mereka kali ini. Kemenangan di laga pembuka jelas menjadi modal penting untuk memulai musim dengan hasil positif.

Berbicara rekor pertemuan, Sevilla terbukti lebih unggul ketimbang Valencia. Mereka belum pernah kalah dari lima pertemuan terkahir kedua tim.

Terkahir kali menghadapi Valencia, Sevilla menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0. Loic Bade dan Suso masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan Sevilla kala itu.

Keunggulan head to head Sevilla atas Valencia memberi peluang mereka untuk menang. Poin penuh bisa ditargetkan Los Nervionenses di matchday pertama LaLiga 2023-2024. Jika berhasil, ini akan membuat Sevilla menjalani start lebih baik daripada musim lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/bek_persib_bandung_federico_barba.jpg
Federico Barba Bikin Persib Waswas jelang Lawan Lion City Sailors
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement