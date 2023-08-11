Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024: Los Nervionenses Siap Amankan Poin Penuh di Kandang

Sevilla akan menghadapi Valencia di pekan perdana Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: SevillaFC)

SEVILLA akan menghadapi Valencia di pekan pembuka Liga Spanyol 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB.

Les Nervionenses -julukan Sevilla- berambisi mengamankan poin penuh di laga kandang mereka kali ini. Kemenangan di laga pembuka jelas menjadi modal penting untuk memulai musim dengan hasil positif.

Berbicara rekor pertemuan, Sevilla terbukti lebih unggul ketimbang Valencia. Mereka belum pernah kalah dari lima pertemuan terkahir kedua tim.

Terkahir kali menghadapi Valencia, Sevilla menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0. Loic Bade dan Suso masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan Sevilla kala itu.

Keunggulan head to head Sevilla atas Valencia memberi peluang mereka untuk menang. Poin penuh bisa ditargetkan Los Nervionenses di matchday pertama LaLiga 2023-2024. Jika berhasil, ini akan membuat Sevilla menjalani start lebih baik daripada musim lalu.