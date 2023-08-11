Link Live Streaming Burnley vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024

Manchester City akan melawan Burnley di pekan pertama Liga 1 2023-2024. (Foto: Manchester City)

LINK live streaming Burnley vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 itu akan tersaji di Stadion Turf Moor, Burnley, pada Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB.

Ya, ajang Liga Inggris 2023-2024 akan mulai bergulir malam ini. Penampilan sang juara bertahan, Man City, pun akan sangat dinantikan.

Musim lalu, Erling Haaland cs diketahui sukses bekerja luar biasa sehingga menyabet gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Bukan hanya trofi Liga Inggris saja, Man City juga menyabet dua gelar juara lainnya dari ajang Liga Champions dan juga Piala FA musim lalu.

Tentunya, Man City ingin mengulangi pencapaian di musim lalu. Tak ayal, persiapan matang dilakukan Josep Guardiola terhadap skuadnya sebelum musim dimulai.

Pada pramusim 2023, Man City pun melakoni serangkaian laga uji coba. Hasilnya, mereka dua kali menang dan satu kali menelan kekalahan. Hasil minor didapat kala melawan Atletico Madrid di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, pada 30 Juli 2023. Mereka kalah tipis 1-2.

Sementara itu, di dua laga uji coba lainnya, Man City menang. Kemenangan pertama diraih saat melawan klub Jepang, Yokohama F Marinos dengan skor 5-3. Lalu, mereka melibas Bayern Munich dengan skor 2-1.

Sayangnya, jelang musim baru bergulir, Man City justru kembali harus menelan pil pahit. The Citizens -julukan Man City- kalah menyesakkan dari Arsenal di Community Shield 2023.

Erling Haaland cs gagal merebut gelar juara usai kalah di babak adu penalti dengan skor 1-4. Laga harus dilanjutkan ke drama adu penalti karena skor 1-1 terus terjaga hingga waktu normal pertandingan berakhir.