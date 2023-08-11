Tak Masuk Daftar Nomor Skuad Manchester United, Nasib Mason Greenwood Dipertanyakan

MANCHESTER – Nama Mason Greenwood tidak muncul dalam daftar nomor skuad Manchester United untuk musim 2023-2024. Spekulasi pun bermunculan terkait kelanjutan karier sang wonderkid asal Inggris tersebut.

Informasi terkait daftar nomor skuad sementara dapat dilihat di laman web resmi Man United. Klub menjelaskan bahwa nomor skuad sementara untuk musim 2023-2024 telah didaftarkan ke Liga Inggris. Namun, perubahan mungkin akan terjadi di akhir bursa transfer pada 1 September mendatang.

Beberapa pemain akan memulai musim dengan nomor yang sama, seperti Alejandro Garnacho yang menggunakan nomor punggung 49. Sementara itu, rekrutan baru klub, Rasmus Hojlund belum diberikan nomor punggung hingga kini.

Andre Onana bakal mengenakan nomor punggung 24. Nomor tersebut juga dia gunakan ketika memperkuat Inter Milan dan Ajax. Adapun Mason Mount akan menggunakan nomor punggung 7 di musim 2023-2024.

Dilansir dari The Sun, Jumat (11/8/2023), tidak ada nama Mason Greenwood dalam daftar nomor skuad sementara Man United untuk musim 2023-2024. Man United diharapkan dapat membuat keputusan terkait masa depan sang pemain muda dalam waktu dekat.