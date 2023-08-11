Breaking News: Moises Caicedo Resmi Gabung Liverpool, Dikonfirmasi Jurgen Klopp!

MOISES Caicedo resmi gabung Liverpool. Kabar itu disampaikan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, saat menjalani konferensi pers jelang laga timnya kontra Chelsea di pekan perdana Liga Inggris 2023-2024.

“Saya bisa mengonfirmasi bahwa Moises Caicedo telah sepakat bergabung dengan kami. Tes medis hari ini? Saya tidak tahu,” kata Jurgen Klopp mengutip dari Twitter Fabrizio Romano, Jumat (10/8/2023).

Untuk mendatangkan gelandang Timnas Ekuador ini, Liverpool mengeluarkan 110 juta pounds atau sekira Rp2,1 triliun. Nominal itu sudah cukup bagi Liverpool untuk memecahkan rekor transfer di Liga Inggris.

Tentu banyak yang mengernyitkan dahi ketika Liverpool berani mengeluarkan banyak uang untuk pemain seperti Moises Caicedo. Sebab, belum ada prestasi yang benar-benar ditonjolkan pemain yang satu ini. Kemudian, kehadiran Moises Caicedo pun dibandingkan dengan ketika Manchester United mendapatkan Paul Pogba pada bursa transfer musim panas 2016.

Saat itu, Manchester United mendapatkan Paul Pogba yang berstatus gelandang terbaik di dunia seharga 89 juta pounds, sekaligus memecahkan rekor transfer termahal di dunia saat itu. Sekarang, Liverpool mengeluarkan 110 juta pounds untuk pemain yang belum mendapatkan apa-apa.

“Jujur semuanya telah berubah. Apakah saya menyukainya (meroketnya harga transfer pemain)? Tentu tidak. Apakah saya menyadari bahwa saya salah? Tentu saja,” lanjut Jurgen Klopp.