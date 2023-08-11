Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Moises Caicedo Resmi Gabung Liverpool, Dikonfirmasi Jurgen Klopp!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:59 WIB
Breaking News: Moises Caicedo Resmi Gabung Liverpool, Dikonfirmasi Jurgen Klopp!
Moisec Caicedo resmi gabung Liverpool. (FotoL Instagram/@moises_caicedo55)
A
A
A

MOISES Caicedo resmi gabung Liverpool. Kabar itu disampaikan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, saat menjalani konferensi pers jelang laga timnya kontra Chelsea di pekan perdana Liga Inggris 2023-2024.

“Saya bisa mengonfirmasi bahwa Moises Caicedo telah sepakat bergabung dengan kami. Tes medis hari ini? Saya tidak tahu,” kata Jurgen Klopp mengutip dari Twitter Fabrizio Romano, Jumat (10/8/2023).

Moises Caicedo

(Moises Caicedo resmi gabung Liverpool)

Untuk mendatangkan gelandang Timnas Ekuador ini, Liverpool mengeluarkan 110 juta pounds atau sekira Rp2,1 triliun. Nominal itu sudah cukup bagi Liverpool untuk memecahkan rekor transfer di Liga Inggris.

Tentu banyak yang mengernyitkan dahi ketika Liverpool berani mengeluarkan banyak uang untuk pemain seperti Moises Caicedo. Sebab, belum ada prestasi yang benar-benar ditonjolkan pemain yang satu ini. Kemudian, kehadiran Moises Caicedo pun dibandingkan dengan ketika Manchester United mendapatkan Paul Pogba pada bursa transfer musim panas 2016.

Saat itu, Manchester United mendapatkan Paul Pogba yang berstatus gelandang terbaik di dunia seharga 89 juta pounds, sekaligus memecahkan rekor transfer termahal di dunia saat itu. Sekarang, Liverpool mengeluarkan 110 juta pounds untuk pemain yang belum mendapatkan apa-apa.

“Jujur semuanya telah berubah. Apakah saya menyukainya (meroketnya harga transfer pemain)? Tentu tidak. Apakah saya menyadari bahwa saya salah? Tentu saja,” lanjut Jurgen Klopp.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647853/mnc-sports-competition-2025-diharapkan-dapat-memajukan-industri-biliar-tanah-air-sbk.webp
MNC Sports Competition 2025 Diharapkan dapat Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/ganda_putra_muda_raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Komentator Dunia Oma Gill Puji Raymond/Joaquin: Mereka Punya Faktor X!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement