HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Burnley vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Dkk Sanggup Hancurkan Pasukan Vincent Kompany?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:53 WIB
Prediksi Skor Burnley vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Dkk Sanggup Hancurkan Pasukan Vincent Kompany?
Manchester City akan bertamu ke markas Burnley di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

PREDIKSI skor Burnley vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, duel antara juara Divisi Championship vs kampiun Liga Inggris 2022-2023 ini bakal digelar di Turf Moor, pada Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB.

The Clarets -julukan Burnley- lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu The Citizens -julukan Manchester City, tim peraih treble winners di musim 2022-2023. Laga pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 ini pun diprediksi akan berlangsung sengit.

Apalagi, Burnley saat ini dilatih oleh mantan bek Manchester City, Vincent Kompany. Juru taktik asal Belgia itu sukkses membawa Burnley jadi juara Divisi Championship 2022-2023 sekaligus merebut satu tiket promosi ke Liga Inggris musim ini.

Kini, Vincent Kompany yang pernah melakoni 62 laga untuk Manchester City di musim 2016-2017 dan 2018-2019 akan beradu strategi dengan sang mantan pelatihnya, Josep Guardiola. Sejak menjabat sebagai pelatih, Kompany dan Guardiola sudah pernah bertemu sekali.

Tepatnya saat Kompany memimpin Burnley kala menghadapi Manchester City di perempatfinal Piala FA 2022-2023. Sayangnya, laga yang digelar di Etihad Stadium itu, Burnley dibantai Manchester City 0-6. Pada laga itu, Erling Haaland mencetak tiga gol.

Sekarang, akankah Erling Haaland dkk sanggup untuk kembali meghancurkan pasukan Vincent Kompany itu? Hal itu bisa saja terjadi. Mengingat, Manchester City jauh lebih unggul dalam pertemuan dengan Burnley.

Halaman:
1 2
      
