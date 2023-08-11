Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain yang Diprediksi Menggila di Pekan Pertama Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Erling Haaland!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:27 WIB
5 Pemain yang Diprediksi Menggila di Pekan Pertama Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Erling Haaland!
Erling Haaland, 1 dari 5 pemain yang diprediksi menggila di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Instagram/@erling.haaland)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain yang diprediksi menggila di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Liga Inggris 2023-2024 akan memulai laga perdana mereka pada Sabtu, 12 Agustus pukul 02.00 WIB.

Laga Burnley vs Manchester City bakal menjadi pertandingan pembuka musim ini. Dari 10 pertandingan yang digelar di pekan pertama, ada sejumlah nama yang dprediksi bakal tampil menggila. Siapa saja?

Berikut 5 pemain yang diprediksi menggila di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024:

5. Marcus Rashford (Manchester United)

Marcus Rashford

Manchester United akan menjamu Wolverhampton Wanderers yang sedang limbung setelah ditinggalkan sang pelatih, Julen Lopetegui. Kondisi ini dapat dimanfaatkan Manchester United untuk meraih kemenangan.

Demi meraih tiga poin, Manchester United dapat mengandalkan ketajaman Marcus Rashford. Penyerang Timnas Inggris ini dua kali membobol gawang Wolverhampton dalam empat pertemuan di Liga Inggris.

4. Bukayo Saka (Arsenal)

Bukayo Saka

Arsenal dihadapkan dengan tim penghuni papan bawah Liga Inggris 2022-2023, Nottingham Forest, di pekan pembuka musim ini. berhubung dalam kepercayaan diri tinggi setelah menggilas Manchester City di Community Shield, peluang Arsenal menang atas Nottingham Forest sangat besar.

Bukayo Saka dapat menjadi sosok sentral dalam laga nanti. Kecepatan dan ketenangan Bukayo Saka di muka gawang lawan bakal sangat dinantikan fans Arsenal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185006/trofi_piala_dunia-JpU5_large.jpg
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647853/mnc-sports-competition-2025-diharapkan-dapat-memajukan-industri-biliar-tanah-air-sbk.webp
MNC Sports Competition 2025 Diharapkan dapat Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/bek_tangguh_persib_bandung_patricio_matricardi.jpg
Daftar 23 Pemain Persib Kontra Lion City Sailors, Barba dan Rezaldi Comeback!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement