5 Pemain yang Diprediksi Menggila di Pekan Pertama Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Erling Haaland!

Erling Haaland, 1 dari 5 pemain yang diprediksi menggila di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Instagram/@erling.haaland)

SEBANYAK 5 pemain yang diprediksi menggila di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Liga Inggris 2023-2024 akan memulai laga perdana mereka pada Sabtu, 12 Agustus pukul 02.00 WIB.

Laga Burnley vs Manchester City bakal menjadi pertandingan pembuka musim ini. Dari 10 pertandingan yang digelar di pekan pertama, ada sejumlah nama yang dprediksi bakal tampil menggila. Siapa saja?

Berikut 5 pemain yang diprediksi menggila di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024:

5. Marcus Rashford (Manchester United)





Manchester United akan menjamu Wolverhampton Wanderers yang sedang limbung setelah ditinggalkan sang pelatih, Julen Lopetegui. Kondisi ini dapat dimanfaatkan Manchester United untuk meraih kemenangan.

Demi meraih tiga poin, Manchester United dapat mengandalkan ketajaman Marcus Rashford. Penyerang Timnas Inggris ini dua kali membobol gawang Wolverhampton dalam empat pertemuan di Liga Inggris.

4. Bukayo Saka (Arsenal)





Arsenal dihadapkan dengan tim penghuni papan bawah Liga Inggris 2022-2023, Nottingham Forest, di pekan pembuka musim ini. berhubung dalam kepercayaan diri tinggi setelah menggilas Manchester City di Community Shield, peluang Arsenal menang atas Nottingham Forest sangat besar.

Bukayo Saka dapat menjadi sosok sentral dalam laga nanti. Kecepatan dan ketenangan Bukayo Saka di muka gawang lawan bakal sangat dinantikan fans Arsenal.