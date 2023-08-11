Liverpool Datangkan Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion Hari Ini, Dikonfirmasi Fabrizio Romano!

LIVERPOOL datangkan Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion hari ini, Jumat (11/8/2023) waktu setempat. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano!

Menurut jurnalis asal Italia itu, The Reds -julukan Liverpool- akan mengajukan tawaran resmi kepada Brighton untuk memboyong Moises Caicedo malam ini atau dini hari WIB. Tawaran tersebut senilai 110 juta poundsterling atau sekitar Rp2,1 triliun.

Mahar yang akan ditebus Liverpool itu dapat memecahkan rekor transfer di Inggris yang melebihi tawaran terakhir Chelsea untuk Moises Caicedo dengan hanya terpaut 10 juta poundsterling. Kubu Brighton sendiri dikabarkan akan menerima tawaran fantastis yang diajukan The Reds.

"BREAKING: Liverpool mengajukan tawaran resmi mereka untuk Moisés Caicedo malam ini dan Brighton siap menerimanya!," tulis laporan Fabrizio Romano di akun Twitternya, Jumat (11/8/2023).

"Tawaran Liverpool ditetapkan untuk memecahkan rekor transfer Inggris total biaya hingga 110 juta poundsterling," tambah jurnalis spesialis transfer sepakbola Eropa itu.

Lebih lanjut, Fabrizio Romano mengklaim Moises Caicedo bakal segera menjadi pemain Liverpool pada hari ini, Jumat (11/8/2023) waktu setempat. Dengan catatan, semua proses transfer sang gelandang berpaspor Ekuador itu tidak ada halangan.