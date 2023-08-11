Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Rekomendasi Pemain Fantasy Premier League 2023-2024 Pekan 1, Nomor 1 Jagoan Asia

Coro Mountana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:35 WIB
5 Rekomendasi Pemain Fantasy Premier League 2023-2024 Pekan 1, Nomor 1 Jagoan Asia
Kaoru Mitoma jadi salah satu rekomendasi pemain Fantasy Premier League 2023-2024 (FOTO: Premier League)
A
A
A

BERIKUT 5 rekomendasi pemain Fantasy Premier League 2023-2024 pekan pertama. Di mana salah satunya adalah jagoan Asia.

Fantasy Premier League (FPL) Liga Inggris 2023-2024 sebentar lagi akan dimulai dalam hitungan jam. Deadline pekan pertama Fantasy Premier League 2023-2024 akan terjadi pada Sabtu 12 Agustus pukul 00.30 WIB.

Untuk pekan pertama Liga Inggris 2023-2024, ada lima pemain yang akan kami rekomendasikan. Berikut 5 rekomendasi pemain Fantasy Premier League 2023-2024 pekan pertama.

5. Erling Haaland – Manchester City

Erling Haaland

Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland yang menjadi pemain paling sering dibeli pada Fantasy Premier League 2023-2024. Status top skor musim lalu menjadi alasan Erling Haaland sangat populer musim ini.

Selama pramusim Manchester City pun, Erling Haaland tetap menjadi mesin gol utama tim. Meski disebut kerap mandul di laga penting, tapi melihat jadwal mudah Manchester City membuat nama Haaland tetap banyak dibeli.

4. Bukayo Saka – Arsenal

Bukayo Saka

Selanjutnya ada Bukayo Saka yang menjadi pemain terpenting Arsenal saat ini. Sepanjang pramusim, Bukayo Saka berhasil mencetak 2 gol dan 3 assist.

Statistik itu membuat Bukayo Saka menjadi top assist di Arsenal selama pramusim. Di musim lalu, Bukayo Saka juga jadi sosok penting di balik kreativitas tim, tak heran bintang Arsenal itu banyak dibeli saat ini.

Halaman: 1 2
1 2
      
