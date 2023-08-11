Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Calon Peraih Sepatu Emas Eropa di Musim 2023-2024, Nomor 1 Si Raja Gol

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |23:18 WIB
5 Calon Peraih Sepatu Emas Eropa di Musim 2023-2024, Nomor 1 Si Raja Gol
Striker Manchester City, Erling Haaland (Foto: UEFA)
BERIKUT lima calon pemain yang diprediksi berpotensi meraih penghargaan sepatu emas Eropa di musim 2023-2024. Striker Manchester City, Erling Haaland, meraih penghargaan ini musim lalu dengan torehan 52 gol.

Pencapaian individu tersebut semakin lengkap ketika bomber asal Norwegia itu juga berhasil mengantarkan The Citizens meraih treble winner termasuk trofi Liga Champions 2022-2023. Kala itu Man City berhasil menang tipis 1-0 atas Inter Milan di partai final.

Kali ini, Okezone akan membahas mengenai lima pemain yang berpotensi meraih penghargaan sepatu emas Eropa musim 2023-2024. Siapa saja? Berikut daftarnya

5. Goncalo Ramos (PSG)


Rekrutan anyar Paris Saint-Germain (PSG), Goncalo Ramos, masuk dalam daftar kali ini. Berstatus pinjaman dari Benfica, pemain 22 tahun ini diprediksi berpotensi meraih penghargaan sepatu emas Eropa bersama skuad Les Parisiens.

Insting tajamnya untuk mencetak gol mulai dilirik banyak klub besar. Tidak tanggung-tanggung, Goncalo Ramos mencetak 19 gol dan tujuh bersama Benfica sepanjang musim lalu.

4. Robert Lewandowski (Barcelona)

Posisi keempat ditempati Robert Lewandowski. Meski tak lagi muda, ketajaman Lewi -sapaan akrab Lewandowski- tetap menjadi ancaman serius bagi klub lawan.

Hal itu dia buktikan dengan menyabet gelar top skorer Liga Spanyol 2022-2023. Lewandowski mengemas 26 gol untuk skuad Barcelona musim lalu. Bukan tidak mungkin striker asal Polandia itu kembali menjadi andalan di lini depan Blaugrana musim ini.

1 2
      
