Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Terus Terang soal Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Tak Usah Banyak Berharap

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |21:16 WIB
Shin Tae-yong Terus Terang soal Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Tak Usah Banyak Berharap
Shin Tae-yong minta fans tak berharap banyak kepada Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

SHIN Tae-yong terus terang soal target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, meminta para fans untuk tidak banyak berharap karena ini adalah ajang persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – telah memulai persiapan menjelang Piala AFF U-23 2023. Ajang ini akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang.

Timnas Indonesia U-23

Dengan waktu yang mepet, Shin mengakui tidak mempunyai target tinggi dalam turnamen itu. Terlebih lagi, ada pemain yang masih absen dalam latihan perdana Timnas Indonesia U-23.

Sang juru taktik asal Korea Selatan menekankan bahwa ajang ini lebih difokuskan sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar awal September mendatang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong meminta para fans untuk tidak banyak berharap.

"Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak fokus untuk Piala AFF U-23," kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (10/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647503/eks-kiper-timnas-indonesia-ronny-pasla-meninggal-dunia-kcw.webp
Eks Kiper Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Bos Liverpool Tentukan Nasib Arne Slot! Lanjut atau Dipecat?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement