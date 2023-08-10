Shin Tae-yong Terus Terang soal Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Tak Usah Banyak Berharap

Shin Tae-yong minta fans tak berharap banyak kepada Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

SHIN Tae-yong terus terang soal target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, meminta para fans untuk tidak banyak berharap karena ini adalah ajang persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – telah memulai persiapan menjelang Piala AFF U-23 2023. Ajang ini akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang.

Dengan waktu yang mepet, Shin mengakui tidak mempunyai target tinggi dalam turnamen itu. Terlebih lagi, ada pemain yang masih absen dalam latihan perdana Timnas Indonesia U-23.

Sang juru taktik asal Korea Selatan menekankan bahwa ajang ini lebih difokuskan sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar awal September mendatang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong meminta para fans untuk tidak banyak berharap.

"Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak fokus untuk Piala AFF U-23," kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (10/8/2023).