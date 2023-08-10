Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ogah Pusing 6 Pemain Masih Absen Latihan Timnas Indonesia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:58 WIB
Shin Tae-yong Ogah Pusing 6 Pemain Masih Absen Latihan Timnas Indonesia U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tak mau ambil pusing dengan absennya enam pemain (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tak mau ambil pusing dengan absennya enam pemain pada latihan perdana jelang Piala AFF U-23 2023. Dia memilih fokus pada 17 orang yang sudah hadir untuk memenuhi panggilan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja melangsungkan latihan perdana di Lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2023) sore WIB. Dalam latihan itu, sebanyak enam pemain absen.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memimpin latihan perdana di Lapangan A Senayan, Kamis (10/8/2023) sore WIB (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Mereka adalah Dzaky Asraf (PSM Makassar), Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kadek Arel (Bali United), Adi Satryo (PSIS Semarang), dan Beckham Putra (Persib Bandung). Empat dari enam pemain itu sudah izin, hanya Ridho dan Dzaky yang tidak ada kejelasan mengapa tidak hadir.

Mengenai absennya para pemain, Shin mengatakan tidak ambil pusing. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan akan berfokus pada pemain yang sudah tersedia dalam latihan.

"Memang ada beberapa pemain yang belum datang, dengan pemain yang ada di sini, harus bisa membentuk yang baik dan organisasi baik," kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, pria berusia 53 tahun itu mengatakan, pemusatan latihan ini juga akan berguna untuk menilai kekuatan Timnas Indonesia U-23 jelang kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Shin juga akan mencari pemain baru untuk kualifikasi nanti.

