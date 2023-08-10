Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bos Liga Arab Saudi Blak-blakan Hadirnya Cristiano Ronaldo Bikin Untung!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:53 WIB
Bos Liga Arab Saudi Blak-blakan Hadirnya Cristiano Ronaldo Bikin Untung!
Kehadiran Cristiano Ronaldo bikin Liga Arab Saudi ketiban untung (Foto: Twitter/@AlNassrFC_EN)
A
A
A

RIYADH - CEO Liga Arab Saudi Carlo Nohra menyebut pihaknya ketiban untung dengan kehadiran Cristiano Ronaldo. Sebab, nilai jual Liga Arab Saudi semakin tinggi lantaran banyaknya peminat.

Sebagaimana diketahui, Ronaldo datang ke Al Nassr pada Januari 2023. CR7 hengkang ke Arab Saudi setelah bersitegang dengan Manchester United dan pelatih Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo

Di Al Nassr, Ronaldo diikat kontrak sampai 2025 dengan bayaran 500 juta euro atau Rp 8,1 triliun. Meski harus mengucurkan dana fantastis, ternyata pemain asal Portugal itu juga mendatangkan cuan.

Nohra mengaku sudah memprediksi kehadiran Ronaldo membawa perubahan besar buat Liga Arab Saudi. Sebab, sektor komersialisasi mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

"Sejak kedatangannya, hanya untuk setengah musim, semua nilai ​dari liga tumbuh sebesar 150 persen," kata Nohra, sebagaimana dimuat Tuttomercato, Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, Nohra mengatakan Liga Arab Saudi kini menjadi langganan banyak negara. Kondisi itu disambut positif karena merupakan sebuah kemajuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185583/ragnar_oratmangoen-3Glq_large.jpg
FCV Dender Pamer Proses Gol Indah Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes hingga Ole Romeny Lempar Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185483/ragnar_oratmangoen_turut_menyumbang_satu_gol_dalam_kemenangan_fcv_dender_atas_royal_antwerp_di_liga_belgia_2025_2026-xsiy_large.jpg
Gol Ragnar Oratmangoen Bantu FCV Dender Cetak Kemenangan Perdana Musim Ini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647503/eks-kiper-timnas-indonesia-ronny-pasla-meninggal-dunia-kcw.webp
Eks Kiper Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_2.jpg
Fajar/Fikri Punya PR Besar jelang BWF World Tour Finals 2025, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement