Bos Liga Arab Saudi Blak-blakan Hadirnya Cristiano Ronaldo Bikin Untung!

RIYADH - CEO Liga Arab Saudi Carlo Nohra menyebut pihaknya ketiban untung dengan kehadiran Cristiano Ronaldo. Sebab, nilai jual Liga Arab Saudi semakin tinggi lantaran banyaknya peminat.

Sebagaimana diketahui, Ronaldo datang ke Al Nassr pada Januari 2023. CR7 hengkang ke Arab Saudi setelah bersitegang dengan Manchester United dan pelatih Erik ten Hag.

Di Al Nassr, Ronaldo diikat kontrak sampai 2025 dengan bayaran 500 juta euro atau Rp 8,1 triliun. Meski harus mengucurkan dana fantastis, ternyata pemain asal Portugal itu juga mendatangkan cuan.

Nohra mengaku sudah memprediksi kehadiran Ronaldo membawa perubahan besar buat Liga Arab Saudi. Sebab, sektor komersialisasi mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

"Sejak kedatangannya, hanya untuk setengah musim, semua nilai ​dari liga tumbuh sebesar 150 persen," kata Nohra, sebagaimana dimuat Tuttomercato, Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, Nohra mengatakan Liga Arab Saudi kini menjadi langganan banyak negara. Kondisi itu disambut positif karena merupakan sebuah kemajuan.