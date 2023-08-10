5 Pemain Timnas Indonesia Senior di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Mimpi Buruk Timnas Thailand

Timnas Indonesia U-23 banyak mengandalkan pemain dari tim senior untuk Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

DAFTAR 5 pemain Timnas Indonesia senior di Piala AFF U-23 2023 menarik perhatian. Pengalaman mereka berkarier di kelas senior diharapkan mampu menjadi kekuatan Indonesia di Piala AFF U-23 2023.

Ajang Piala AFF U-23 2023 akan berlangsung pada 17-26 Agustus 2023 di Thailand. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup B bersama Timor Leste dan Malaysia untuk memperebutkan posisi pertama sebelum melaju ke babak selanjutnya.

Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 23 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk ajang ini. Ada lima nama yang sebelumnya pernah mengantongi caps di tim senior.

Berikut daftar 5 pemain Timnas Indonesia senior di Piala AFF U-23 2023:

5. Rizky Ridho





Karier Rizky Ridho bersama Timnas Indonesia senior sangat mengagumkan. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi langganan main Timnas Indonesia. Terhitung, ia sudah membukukan 23 cap.

Rizky Ridho juga telah membukukan 1 gol yang sangat berharga. Bek Persija Jakarta ini mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong mengisi pertahanan Timnas Indonesia U-23.

4. Alfeandra Dewangga





Berikutnya adalah Alfeandra Dewangga yang karirnya bersama Timnas Indonesia senior cukup gemilang. Gelandang PSIS itu tercatat sudah tampil dalam 13 laga bersama skuat Garuda – julukan Timnas Idnonesia.

Terakhir kali ia bertanding pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022 lalu. Kini pemain berusia 22 tahun itu diproyeksikan sebagai gelandang bertahan Piala AFF U-23 2023.