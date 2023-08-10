Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Perjuangan Ramadhan Sananta, Dari Liga 3 ke Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:24 WIB
Kisah Perjuangan Ramadhan Sananta, Dari Liga 3 ke Timnas Indonesia
Ramadhan Sananta harus berjuang merintis karier dari Liga 3 hingga ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

KISAH perjuangan Ramadhan Sananta, dari Liga 3 hingga ke Timnas Indonesia akan diketahui di sini.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong melalui PSSI secara resmi memanggil 23 nama pemain untuk bergabung ke dalam skuad garuda guna menghadapi ajang Piala AFF U-23 2023.

Ramadhan Sananta

Di antara nama-nama yang dipanggil, sebagian besar merupakan para punggawa Timnas Indonesia U-22 yang berlaga di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Salah satunya adalah bomber tajam asal klub Persis Solo, Ramadhan Sananta.

Ya, pemanggilan Sananta ke Timnas U-23 Indonesia tidaklah mengejutkan. Pasalnya, menilik Liga 1 2023-2024 hanya sedikit striker lokal di bawah usia 23 tahun. Namun meski begitu, Sananta yang baru berusia 20 tahun keluar sebagai striker lokal paling moncer saat ini.

Perjalanan Sananta hingga mampu menembus Timnas Indonesia tidaklah mudah. Sebelum namanya dikenal seperti saat ini, pemain kelahiran Daik, 27 November 2002 itu harus menapaki jalan yang terjal.

Sananta mengawali karir dengan bermain di klub-klub lokal di daerahnya. Kemudian pada tahun 2021, dirinya bergabung bersama klub Liga 3 yang berbasis di Medan, Harjuna Putra. Total, Sananta mencatatkan mencatatkan sembilan gol dari 12 penampilan.

Berkat hal tersebut, pada pertengahan musim 2021-2022 Sananta kemudian diboyong oleh klub Liga 1, Persikabo 1973. Bersama Laskar Padjajaran, Sananta mencatatkan empat penampilan tanpa mencetak satu gol pun.

Namun meski begitu, di musim berikutnya Sananta bergabung bersama PSM Makassar. Meski sempat diragukan, namun Sananta membayar tuntas kepercayaan Bernardo Tavares dan pendukung Juku Eja. Tercatat, pemain berpostur 180 itu mencetak dua gol ke gawang Persib.

Sejak saat itu, namanya mulai menjadi sorotan publik termasuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sananta akhirnya berkesempatan debut pada agenda FIFA Matchday bulan September 2022 menghadapi Curacao.

Halaman:
1 2
      
