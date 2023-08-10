Ternyata Ini Alasan Rafael Struick dan Ivar Jenner Tak Dipanggil TC Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23

TERNYATA ini alasan Rafael Struick dan Ivar Jenner tak dipanggil TC Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Sebelumnya, berdasarkan unggahan awal di Instagram PSSI kedua bintang ini masuk dalam daftar pemain yang akan melakukan pemusatan latihan (TC).

Sayangnya, unggahan tersebut telah dihapus. Melalui Instagram resminya, PSSI kembali mengunggah daftar nama Timnas Indonesia U-23 yang akan melaksanakan TC di Jakarta pada 10-14 Agustus 2023. Namun, pada unggahan kali ini Rafael Struick dan Ivan Jenner tidak masuk dalam daftar.

Ternyata alasan Rafael Struick dan Ivan Jenner tak dipanggil TC Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 karena tidak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Pasalnya, saat ini Struick masih sibuk dengan jadwalnya bersama klub Belanda, ADO Den Haag.

Sedangkan, FC Utrecht masih sangat membutuhkan jasa Ivan Jenner untuk memperkuat klubnya. Dengan begitu kedua bintang ini tidak dapat tampil memperkuat skuad Garuda Garuda pada Piala AFF U-23.

Kedua klub Liga Belanda ini tentu memiliki alasan yang kuat mengapa mereka tidak mengizinkan pemainnya tampil bersama Timnas Indonesia U23. Hal ini karena pertandingan Piala AFF U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Sehingga jadwal pemain menjadi bertabrakan.

Andai kedua pemain naturalisasi ini mendapat izin memperkuat Timnas Indonesia U23, maka mereka akan menempati posisi penting. Pada unggahan sebelumnya, terlihat Rafael Struick akan mengisi posisi lini serang. Berbeda dengan Jenner yang diproyeksikan sebagai pemain tengah.