Bayern Munich Akhirnya Rampungkan Transfer Harry Kane dari Tottenham Hotspur

CAPAI kesepakatan dengan Tottenham Hotspur, Bayern Munich segera gaet Harry Kane. Negosiasi antara kedua klub telah berjalan alot selama bursa transfer musim panas ini.

Kane menjadi target utama Die Bavaria – julukan Bayern – untuk posisi striker di musim panas ini. Ada beberapa nama yang mencuat, termasuk Victor Osimhen dan Dusan Vlahovic, namun tidak ada yang seserius Kane.

Bayern Munich sebelumnya telah mengajukan penawaran kepada Tottenham. Namun, penawaran terdahulu telah ditolak oleh The Lilywhites – julukan Tottenham.

Pasalnya, Tottenham ingin melepas Kane di harga minimal 100 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun. Namun setelah menjalani negosiasi yang bisa dibilang cukup alot, akhirnya kedua kesebelasan menemukan titik cerah.

Menurut laporan Daily Star, Kamis (10/8/2023), Tottenham dan Bayern Munich telah mencapai kesepakatan terkait transfer Kane. Kabarnya, striker berusia 30 tahun itu akan diboyong Die Bavaria dengan harga diatas 100 juta euro.

Masih melansir laporan tersebut, Kane disebut bakal menandatangani kontrak berdurasi lima tahun atau hingga 2028. Pada saat ini, keputusan ada di tangannya. Apakah akan pindah ke Bayern atau bertahan di Tottenham.