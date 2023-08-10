Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayern Munich Akhirnya Rampungkan Transfer Harry Kane dari Tottenham Hotspur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:17 WIB
Bayern Munich Akhirnya Rampungkan Transfer Harry Kane dari Tottenham Hotspur
Harry Kane menuju Tottenham Hotspur (Foto: REUTERS)
A
A
A

CAPAI kesepakatan dengan Tottenham Hotspur, Bayern Munich segera gaet Harry Kane. Negosiasi antara kedua klub telah berjalan alot selama bursa transfer musim panas ini.

Kane menjadi target utama Die Bavaria – julukan Bayern – untuk posisi striker di musim panas ini. Ada beberapa nama yang mencuat, termasuk Victor Osimhen dan Dusan Vlahovic, namun tidak ada yang seserius Kane.

Harry Kane

Bayern Munich sebelumnya telah mengajukan penawaran kepada Tottenham. Namun, penawaran terdahulu telah ditolak oleh The Lilywhites – julukan Tottenham.

Pasalnya, Tottenham ingin melepas Kane di harga minimal 100 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun. Namun setelah menjalani negosiasi yang bisa dibilang cukup alot, akhirnya kedua kesebelasan menemukan titik cerah.

Menurut laporan Daily Star, Kamis (10/8/2023), Tottenham dan Bayern Munich telah mencapai kesepakatan terkait transfer Kane. Kabarnya, striker berusia 30 tahun itu akan diboyong Die Bavaria dengan harga diatas 100 juta euro.

Masih melansir laporan tersebut, Kane disebut bakal menandatangani kontrak berdurasi lima tahun atau hingga 2028. Pada saat ini, keputusan ada di tangannya. Apakah akan pindah ke Bayern atau bertahan di Tottenham.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647537/stadion-meledak-ronaldo-cetak-gol-salto-spektakuler-zuz.webp
Stadion Meledak, Ronaldo Cetak Gol Salto Spektakuler
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_2.jpg
Fajar/Fikri Punya PR Besar jelang BWF World Tour Finals 2025, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement