HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Abdul Rahman, Striker RANS Nusantara FC Dulu Tidak Mampu Beli Tiket Pesawat Kini Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:02 WIB
Kisah Abdul Rahman, Striker RANS Nusantara FC Dulu Tidak Mampu Beli Tiket Pesawat Kini Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23
Abdul Rahman ikut dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. (Foto: RANS Nusantara FC)
A
A
A

KISAH Abdul Rahman, striker RANS Nusantara FC yang dulu tidak mampu beli tiket pesawat dan kini dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23 akan diulas dalam artikel ini. Ya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, melalui PSSI telah resmi memanggil 23 pemain untuk membela Indonesia di ajang Piala AFF U-23 2023.

Nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong sebagian besar adalah pemain yang turut mengantarkan Indonesia meraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Meski begitu, ada pula beberapa nama baru yang masuk skuad Timnas Indonesia U-23.

Abdul Rahman

Salah satu nama baru yang dipanggil adalah Abdul Rahman, penyerang berusia 21 tahun yang kini bermain untuk tim RANS Nusantara FC. Abdul Rahman memang menjadi salah satu pemain lokal yang bermain cukup apik di Liga 1 2023-2024.

Tercatat, pemain kelahiran, Karimun, Kepulauan Riau, 1 Agustus 2002 itu telah mencetak 1 gol dari enam penampilannya bersama RANS Nusantara FC di musim ini. Berkat kontribusinya, RANS Nusantara FC kini menduduki peringkat 4 di klasemen sementara Liga 1 dengan 12 poin.

Usut punya usut, sebelum Abdul Rahman sampai pada titik ini, dirinya pernah menjalani masa-masa yang sangat sulit. Bahkan, dirinya pernah tidak mampu untuk membeli satu tiket pesawat pun.

Ya, cerita ini bermula saat Abdul Rahman memantapkan diri untuk menjadi seorang pemain sepakbola. Kala itu, dirinya mengikuti banyak seleksi untuk bisa bergabung bersama klub sepakbola di kotanya.

Seleksi itu pun berjalan lancar. Abdul Rahman kemudian berhasil lolos dan beberapa kali pergi ke luar kota untuk bertanding.

Pada 2019, asa Abdul Rahmad untuk terjun menjadi pemain profesional mulai terbuka. Abdul Rahman direkrut oleh Badak Lampung FC U-18. Setahun berselang, dirinya kemudian promosi untuk membela tim U-20.

Pada 2021, Abdul Rahman kemudian bergabung dengan klub Liga 3 Zona Banten, yakni Serpong City FC. Mendekati bergulirnya Liga 1 2023-2024 yang akan segera digelar, Abdul Rahman mencoba memberanikan diri mengikuti seleksi RANS Nusantara FC. Sayangnya, hal itu tidak berjalan dengan begitu mulus.

