Prediksi Starting XI Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023: Andalkan Muka Lama?

Prediksi Starting XI Timnas Indonesia untuk Piala AFF U-23 2023 masih mengandalkan muka lama (Foto: Dok. Okezone)

PREDIKSI starting XI Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 akan diulas Okezone. Sebagian besar pemain yang akan menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong diyakini merupakan wajah-wajah lama.

Piala AFF U-23 2023 akan dihelat di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Ini sekaligus menjadi persiapan yang baik untuk Timnas Indonesia U-23 menatap Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China, September mendatang.

Kendati hanya turnamen usia muda, Shin tetap memanggil sejumlah nama-nama yang sering beredar di Timnas Indonesia. Dua yang paling sering menghuni bangku skuad Garuda adalah Ernando Ari dan Rizky Ridho.

Namun, ada juga sejumlah wajah baru yang dipanggil Shin ke Garuda Muda. Mereka adalah Abdul Rahman (RANS Nusantara FC) dan Muhammad Ragil (Bhayangkara FC).

Walau kehadiran nama-nama baru, Shin kemungkinan besar tetap mengandalkan muka lama. Dia juga akan kembali menerapkan formasi 3-4-3 kesukaannya, yang sempat diubah menjadi 4-3-3 oleh Indra Sjafri pada SEA Games 2023.

Melihat nama-nama yang dipanggil, kiper tampaknya akan menjadi milik Ernando Ari Sutaryadi. Sementara itu, trio bek menjadi milik Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Kadek Arel Priyatna.