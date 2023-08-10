Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Starting XI Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023: Andalkan Muka Lama?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:07 WIB
Prediksi Starting XI Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023: Andalkan Muka Lama?
Prediksi Starting XI Timnas Indonesia untuk Piala AFF U-23 2023 masih mengandalkan muka lama (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

PREDIKSI starting XI Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 akan diulas Okezone. Sebagian besar pemain yang akan menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong diyakini merupakan wajah-wajah lama.

Piala AFF U-23 2023 akan dihelat di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Ini sekaligus menjadi persiapan yang baik untuk Timnas Indonesia U-23 menatap Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China, September mendatang.

Timnas Indonesia U-22

Kendati hanya turnamen usia muda, Shin tetap memanggil sejumlah nama-nama yang sering beredar di Timnas Indonesia. Dua yang paling sering menghuni bangku skuad Garuda adalah Ernando Ari dan Rizky Ridho.

Namun, ada juga sejumlah wajah baru yang dipanggil Shin ke Garuda Muda. Mereka adalah Abdul Rahman (RANS Nusantara FC) dan Muhammad Ragil (Bhayangkara FC).

Walau kehadiran nama-nama baru, Shin kemungkinan besar tetap mengandalkan muka lama. Dia juga akan kembali menerapkan formasi 3-4-3 kesukaannya, yang sempat diubah menjadi 4-3-3 oleh Indra Sjafri pada SEA Games 2023.

Melihat nama-nama yang dipanggil, kiper tampaknya akan menjadi milik Ernando Ari Sutaryadi. Sementara itu, trio bek menjadi milik Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Kadek Arel Priyatna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647503/eks-kiper-timnas-indonesia-ronny-pasla-meninggal-dunia-kcw.webp
Eks Kiper Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/pelatih_persijap_jepara_mario_lemos.jpg
Resmi! Persijap Jepara Pecat Mario Lemos, Danang Suryadi Pelatih Sementara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement